Έφτασε τους 14 τίτλους καριέρας ο Ρούμπλεφ (vids)

Ο νικητής του Μόντε Κάρλο, Νο.7 στον κόσμο, επικράτησε του 24χρονου Νορβηγού (Νο.4) με 7-6(3), 6-0 σε 91 λεπτά και έχει πλέον 14 τίτλους στη συλλογή του! Χρειάστηκε, μάλιστα, να νικήσει τρεις τενίστες του Top 20 στον δρόμο προς την κούπα (Ζβέρεφ, Σερούντολο, Ρουντ).

Εκτός των άλλων, βελτίωσε και το head to head απέναντι στον Ρουντ, αφού πλέον έχει πέντε νίκες σε επτά αγώνες.

Ο 25χρονος Ρώσος μετράει πέντε νίκες σε βάρος παικτών του Top 10 τη φετινή σεζόν και με την πορεία του στη σουηδική πόλη κέρδισε τρεις θέσεις στο Race, ανεβαίνοντας στο Νο.4 της λίστας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, από την άλλη, έπεσε στο Νο.5.

Τίτλο κατέκτησε σήμερα και ο Πέδρο Κατσίν και είναι ο πρώτος στην καριέρα του. Ο 28χρονος Αργεντινός (Νο.90) έκανε την ανατροπή κόντρα στον Αλμπέρτ Ράμος Βινιόλας (Νο.79) και πήρε τη νίκη με 3-6, 6-0, 7-5 στον τελικό του Γκστάαντ (ATP 250).

