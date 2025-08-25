Κουλούρης: Ανακοινώνεται από την Αλ Ούλα για δύο χρόνια!  

Ο Ευθύμης Κουλούρης τα βρήκε σε όλα με την Αλ Ούλα από την Σαουδική Αραβία και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα με την αποστολή της νέας του ομάδας. Στα 4 εκατ. ευρώ η μεταγραφή, διετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές αποδοχές 5 εκατ. ευρώ!

Η νεοφώτιστη στη Β΄ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και ανερχόμενη δύναμη της χώρας, Αλ Ούλα, έβαλα βαθιά το «χέρι στην τσέπη» για να εντάξει στο δυναμικό της, τον Ευθύμη Κουλούρη.



Ο 29χρονος στράικερ, ο οποίος στην περυσινή σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ και MVP του πολωνικού πρωταθλήματος αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από την Αλ Ούλα, καθώς διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες αναφορικά με τους όρους του συμβολαίου του.



Οι Σαουδάραβες θα καταβάλουν στην Πόγκον 4 εκατ. ευρώ για τον «Κούλου», ενώ οι ετήσιες αποδοχές του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, μαζί με τα μπόνους θα αγγίξουν τα 2.5 εκατ. ευρώ!

