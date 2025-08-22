Κουλούρης: «Χορός» εκατομμυρίων στην Αλ Ούλα για τον Έλληνα φορ – Από την Δ΄ Κατηγορία στοχεύει στην SPL!

Το SDNA γράφει για την Αλ Ούλα, ανερχόμενη δύναμη του ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας που κινείται για τον Ευθύμη Κουλούρη. Πως μέσα σε μια διετία από την Δ΄ κατηγορία με την υποστήριξη του πρίγκιπα, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στοχεύει να βρεθεί σύντομα στα «μεγάλα σαλόνια».

Η Αλ Ούλα κάνει γερό «μπάσιμο» για τον πρώτο σκόρερ και κορυφαίο παίκτη του πολωνικού πρωταθλήματος στην περυσινή σεζόν, προσφέροντας συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 2.5 εκατ. ευρώ στον Έλληνα φορ και 4,2 εκατ. ευρώ στην Πόγκον!



Οι «Αραβικές Λεοπάρδαλεις» ιδρύθηκαν το 1981 όμως μέχρι τον Ιούνιο του 2023 «βολόδερναν» στις ερασιτεχνικές κατηγορίας του ποδοσφαίρου της χώρας.



Όλα άλλαξαν όταν τον Ιούνιο του 2023, ο σύλλογος πέρασε στον έλεγχο της Βασιλικής Επιτροπής για την Αλ Ούλα, κρατικού οργανισμού υπό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ως μέρος του σχεδίου «Saudi Vision 2030».



Στο πλαίσιο της εξαγοράς, ο σύλλογος προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις με την απόκτηση νέων παικτών, συμπεριλαμβανομένου του Βραζιλιάνου επιθετικού Άλαν Σόουζα, ο οποίος μετακινήθηκε από την Άαλμποργκ με ετήσιες αποδοχές που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σημαντική αυτή μεταγραφή πραγματοποιήθηκε παρά το γεγονός ότι η ομάδα αγωνιζόταν στην 4η κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.



Ο Σόουζα παρουσιάστηκε μαζί με τον Νιγηριανό επιθετικό Κρίστιαν Ιρομπίζο. Αμφότεροι έγιναν οι πρώτοι ξένοι παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Εκτός από αυτούς, η ομάδα απέκτησε και άλλους γνωστούς ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων ο πρώην διεθνής Σαουδάραβας Χαμάντ Αλ-Τζουχάιμ, ο Γκαλάμπ Αλ-Ενεζί, ο Φαχάντ Αλ-Τζοχανί και ο Μουχάνναντ Άουαντ, όλοι προερχόμενοι από ομάδες της Β΄ Κατηγορίας.



Κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η Αλ Ούλα ενισχύθηκε περαιτέρω με τον πρώτο σκόρερ της Β΄ Κατηγορίας Ουσμάν Μπάρι, καθώς και με τους πρωταθλητές της κορυφαίας κατηγορίας (Pro League) Ακίλ Μπααλγκίθ και Χουσαΐν Αλ-Μογκάουι.

Στις 8 Μαρτίου 2024, η Αλ Ούλα εξασφάλισε την άνοδό της στη Γ΄ Κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία της, μετά τη νίκη με 3–1 επί της Αλ-Φάο στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Λίγες μέρες αργότερα, στις 23 Μαρτίου 2024, κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα, επικρατώντας της Αλ-Ανουάρ με 8–7 στα πέναλτι (2–2 παρ.) στον τελικό.



Πριν από λίγους μήνες πανηγύρισε νέα άνοδο και πλέον φιλοδοξεί με τον Ευθύμη Κουλούρη στο ρόστερ της να παλέψει για την ιστορική προαγωγή στα «μεγάλα σαλόνια» του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, δικαιώνοντας στο απόλυτο το πρότζεκτ που εκπονήθηκε την τελευταία διετία!