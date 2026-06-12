Αποχαιρέτησε τον Τίγκα ο Κεραυνός που οδεύει προς Μύκονο

Μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας με τον Κεραυνό, ο Φίλιππος Τίγκας αποτελεί παρελθόν, με τον Κύπριο γκαρντ να μετακομίζει στην Μύκονο.

Αποχαιρέτησε την Κύπρο και τον Κεραυνό και έρχεται Ελλάδα ο Φίλιππος Τίγκας. Ο 23χρονος άσος μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας με την Κυπριακή ομάδα αποτελεί παρελθόν και είναι έτοιμος να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο 23χρονος Κύπριος πόιντ γκαρντ είχε 10.3 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ ανά 22.8 λεπτά στο κυπριακό πρωτάθλημα, στο οποίο έπαιξε από το 2020.

Ο Τίγκας επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από έξι χρόνια, καθώς από το 2018 έως το 2020 αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ.