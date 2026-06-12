Οδηγός στη Βρετανία παρέσυρε γυναίκα με το αυτοκίνητο και μετά άρχισε να τη χτυπά αλύπητα με ρόπαλο του μπέιζμπολ (vid)

Ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε στο Χαλ της Βρετανίας ένας 51χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του θύματος, το οποίο νοσηλεύτηκε για δέκα ημέρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2025 στην οδό Τσάντερλαντς και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Λόρενς Γουόρβιλ έστρεψε το όχημά του προς τη γυναίκα, η οποία κινούνταν ανυποψίαστη στον δρόμο, και επιτάχυνε λίγο πριν τη χτυπήσει.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να παγιδευτεί ανάμεσα στο αυτοκίνητο και έναν τοίχο. Ο δράστης κατέβηκε αμέσως από το όχημα και της επιτέθηκε με ρόπαλο μπέιζμπολ, καταφέροντάς της επανειλημμένα χτυπήματα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, το ρόπαλο είχε προμηθευτεί από κατάστημα αθλητικών ειδών μόλις μία ημέρα πριν από την επίθεση.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση τριών πολιτών, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 51χρονο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Η δικογραφία αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος απείλησε και όσους προσπάθησαν να τον σταματήσουν, κρατώντας το ρόπαλο στα χέρια του.

Η γυναίκα υπέστη πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων σοβαρό κάταγμα στο πόδι, τραυματισμό στο κεφάλι και κάταγμα σε δάχτυλο του χεριού.

Προμελετημένη επίθεση και νέα στοιχεία από την έρευνα

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Δικαστήριο του Στέμματος του Χαλ και, μετά από τριήμερη διαδικασία, οι ένορκοι έκριναν τον Γουόρβιλ ένοχο για απόπειρα δολοφονίας.

Ο 51χρονος είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή του για μια σειρά άλλων αδικημάτων, όπως διάρρηξη, κατοχή επιθετικού όπλου, οδήγηση ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια, καθώς και παραβίαση περιοριστικών όρων, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί λίγο πριν από τις 07:30 το πρωί της 7ης Μαΐου 2025 για επίθεση σε γυναίκα από άτομο που φερόταν να γνωρίζει. Οι διασώστες και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν το θύμα βαριά τραυματισμένο και προχώρησαν άμεσα στη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι έρευνες που ακολούθησαν περιλάμβαναν ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, έρευνες στην περιοχή και έλεγχο της κατοικίας του δράστη, όπου εντοπίστηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάστηκαν από τις Αρχές.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς να διαθέτει νόμιμη άδεια και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για απόπειρα δολοφονίας, παράνομη οδήγηση, χρήση ανασφάλιστου οχήματος, κατοχή επιθετικού όπλου σε δημόσιο χώρο και παραβίαση περιοριστικής εντολής.

Λίγες εβδομάδες αργότερα προστέθηκε και κατηγορία για διάρρηξη. Η ανάλυση υλικού από κάμερες έδειξε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε εισβάλει σε επαγγελματικό χώρο, αναζητώντας έγγραφα ανακατεύθυνσης αλληλογραφίας με στόχο να εντοπίσει τη νέα διεύθυνση κατοικίας της γυναίκας.

«Σκοπός του ήταν να προκαλέσει φόβο και να σκοτώσει»

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η επιθεωρήτρια της Αστυνομίας του Χάμπερσαϊντ, Έλεν Κόλιερ, περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως άνθρωπο που είχε προετοιμάσει μεθοδικά την επίθεση.

«Ο Γουόρβιλ είναι ένας σκληρός και υπολογιστικός άνθρωπος που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα οπλισμένος με δύο όπλα: το αυτοκίνητό του και ένα ρόπαλο μπέιζμπολ, με σκοπό να προκαλέσει φόβο, τρόμο και να επιχειρήσει να σκοτώσει μία αθώα γυναίκα που γνώριζε».

Η αξιωματικός τόνισε ότι η εμμονή του με το θύμα τον οδήγησε ακόμη και σε διάρρηξη προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη της.

«Στο ανατριχιαστικό βίντεο που δημοσιοποιήσαμε μετά την καταδικαστική απόφαση, φαίνεται επίσης να αγοράζει το ρόπαλο μπέιζμπολ λίγο πριν από το περιστατικό».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η γυναίκα συνεχίζει να δίνει μάχη για την πλήρη ανάρρωσή της, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Παρά τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει και ότι επρόκειτο για υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος επέμεινε στην κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, θέση που τελικά έγινε δεκτή από τους ενόρκους.

Η ποινή του 51χρονου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 9 Ιουλίου.

Πηγή: newsbeast.gr