Συγκινεί ο Μανώλης Μαυρομμάτης: «Οι στιγμές δεν ξαναγυρίζουν» – Η αναφορά στα Μουντιάλ που σημάδεψαν μια εποχή (vid)

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και νοσταλγία μίλησε ο Μανώλης Μαυρομμάτης, ο άνθρωπος που ταύτισε τη φωνή του με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όσους εξακολουθούν να θυμούνται τόσο τον ίδιο όσο και τις ιστορικές περιγραφές του.

Ο βετεράνος δημοσιογράφος, που έχει «ντύσει» με τη φωνή του σπουδαίες αναμετρήσεις του Μουντιάλ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν άκουσε ξανά αποσπάσματα από τις μεταδόσεις του.

«Είναι συγκινητικές αυτές οι στιγμές και όταν επαναλαμβάνεται κάτι ανάλογο και για τους άλλους συναδέλφους. Κάνουν όλους εμάς υπερήφανους ότι εργαζόμαστε για την ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι οι φωνές όλων μας που μας συγκινούν ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς ποια στιγμή ξεχωρίζει από τις αμέτρητες που έχει περιγράψει, απέφυγε να κάνει διακρίσεις, τονίζοντας ότι «για κάθε έναν που αγαπάει το ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις στιγμές».

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης αναφέρθηκε επίσης στη βαθιά συναισθηματική φόρτιση που εξακολουθεί να νιώθει όταν αναπολεί τις μεγάλες διοργανώσεις. «Οι στιγμές είναι αμέτρητες, όπως και η συγκίνηση που με διακατέχει. Πρώτον που σας ακούω, δεύτερον που θυμάστε αυτές τις στιγμές και, τρίτον, ότι είναι στιγμές που δεν ξαναγυρίζουν», είπε.

Αναφερόμενος στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, απέφυγε να χρίσει φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχουν φαβορί, όμως όλα όσα γίνονται στον αγωνιστικό χώρο είναι μεγάλες στιγμές για τη θεά του ποδοσφαίρου».

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πήρε εξιτήριο πριν από λίγους μήνες από κέντρο αποκατάστασης, σχεδόν δύο χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο σπίτι του, στην οποία έχασε τη ζωή της η σύζυγός του.

Πηγή: ieidiseis.gr