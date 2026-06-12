Διπλωματικό θρίλερ ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία-εξπρές δείχνει ο Τραμπ - Γιατί «φρενάρουν» την αισιοδοξία οι Ιρανοί

Διπλωματικό θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις δύο πλευρές να συνεχίζουν.

Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου με τα αντικρουόμενα μηνύματα από τις δύο πλευρές να συνεχίζουν, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι όντως κάτι κινείται.

Ο πρόεδρος Τραμπ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, αποσύροντας τις απειλές του λίγες ώρες νωρίτερα για την έναρξη περισσότερων στρατιωτικών επιθέσεων και την κατάσχεση των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε, μάλιστα, ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέγραψε το σχέδιο, το οποίο, όπως είπε, θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόσθετες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, τόνισε ότι το Κατάρ και το Πακιστάν συνεχίζουν να λειτουργούν ενεργά ως μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών επηρεάζουν τη διπλωματική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, «μεγάλο μέρος του υπό διαπραγμάτευση κειμένου είχε οριστικοποιηθεί», όμως οι ΗΠΑ «συνέχιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους», δυσχεραίνοντας τις συνομιλίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις «κόκκινες γραμμές» του, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των αμερικανικών ενεργειών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση για τη συμφωνία.

Μειώνονται οι διαφορές μεταξύ των δύο; Το εμπόδιο του Ιράν

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το IRNA, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα ζητήματα περί συμφωνίας ως εικασίες, επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ένα σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ήταν οι απαιτήσεις του Ιράν για άμεση πρόσβαση σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν παγώσει από τις κυρώσεις των ΗΠΑ, κάτι που θα προσέφερε ανακούφιση στη βαθιά πληγείσα οικονομία του.

Ορισμένα άτομα με γνώση των διαπραγματεύσεων εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι διαφορές μεταξύ των δύο χωρών έχουν μειωθεί, μετά από αρχικές διαφωνίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τους μηχανισμούς για την αποδέσμευση των χρημάτων.

Επίσης, την Πέμπτη, μια αντιπροσωπεία από το Κατάρ, το οποίο είναι μεσολαβητής στις συνομιλίες για την τερματισμό του πολέμου, επέστρεψε από ένα ταξίδι στην Τεχεράνη με νέα διατύπωση που θα ενσωματωθεί στο υπό συζήτηση προσχέδιο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ έλαβε πληροφορίες ότι η Τεχεράνη είχε πλησιάσει περισσότερο στην εκπλήρωση των πυρηνικών του απαιτήσεων.

Ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του ότι αυτό ήταν αρκετό για να ματαιώσει την επίθεση -τουλάχιστον προς το παρόν- δίνοντας χρόνο για να ολοκληρωθεί ένα μνημόνιο κατανόησης και να οργανωθεί μια τελετή υπογραφής στην Ευρώπη το συντομότερο δυνατό αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Όλα πάντως, παραμένουν ρευστά, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέζεται για μία καλή συμφωνία στο εσωτερικό των ΗΠΑ και κυρίως του κόμματός του που περιμένουν μία συμφωνία καλύτερη από αυτή που είχε υπογράψει με το Ιράν ο Μπάρακ Ομπάμα το 2015, αλλά και από το Ισραήλ με τη σχέση του με το Νετανιάχου να έχει υποστεί κλυδωνισμούς λόγω του συγκεκριμένου πολέμου.

Μάλιστα είναι ενδεικτικό, όπως αποκαλύπτει ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία με την Τεχεράνη αιφνιδίασε τον Νετανιάχου, ο οποίος βρισκόταν σε σύσκεψη για το Ιράν τη στιγμή της ανακοίνωσης. Το Ισραήλ, όπως αναφέρθηκε, δεν είχε ενημερωθεί για κάποια οριστικοποιημένη συμφωνία.

Πηγή: ethnos.gr