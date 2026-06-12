Νέος μνηστήρας για τον Στρεφέτσα – Ενδιαφέρον από την Τορίνο

Εκτός από την Πάρμα και η Τορίνο έκανε κρούση στον Ολυμπιακό για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Στη Serie A θέλει να μείνει ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο οποίος δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στο πρώτο μισό της σεζόν στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια δόθηκε δανεικός στην Πάρμα, όπου έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Εκτός από τους «παρμεζάνι» που θέλουν να κρατήσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και ψάχνουν τη φόρμουλα είτε για να παρατείνουν τον δανεισμό για έναν χρόνο, είτε να τον αγοράσουν, κι άλλες ιταλικές ομάδες εξετάζουν την περίπτωσή του.

Μια από αυτές είναι η Τορίνο, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, έκανε κρούση στον Ολυμπιακό, ζητώντας πληροφορίες για τον Στρεφέτσα. Ο 29χρονος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 με τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο ίδιος προτιμά να αγωνίζεται στην Ιταλία.

Τις αποφάσεις για το μέλλον του Βραζιλιάνου εξτρέμ θα τις πάρει ο Ολυμπιακός, σε συνεννόηση με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα αποφασίσει αν τον υπολογίζει στα πλάνα του για τη νέα σεζόν.