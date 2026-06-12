Μουντιάλ: Μαθηματικός που πέτυχε τους τρεις προηγούμενους νικητές δίνει και τον φετινό

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε χθες και ο ποδοσφαιρικός κόσμος αναρωτιέται ποιος θα φτάσει έως το τέλος για να κόψει το νήμα. Ο Γερμανός μαθηματικός Γιόαχιμ Κλέμεντ προέβλεψε σωστά τους τρεις τελευταίους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου: τη Γερμανία (2014), τη Γαλλία (2018) και την Αργεντινή (2022).

Οι προβλέψεις του λαμβάνουν υπόψη το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το μέγεθος του πληθυσμού, τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, την κατάταξη των ομάδων και ένα στοιχείο τύχης.

Ο Κλέμεντ, λοιπόν, προβλέπει ότι η Ολλανδία θα νικήσει την Ισπανία στον ημιτελικό και την Πορτογαλία στον τελικό, προειδοποιώντας όμως ότι οι προβλέψεις του δεν είναι εγγυημένες.

Ο Γερμανός μαθηματικός λέει ότι αρχικά είχε ως στόχο να αποδείξει ότι η πρόβλεψη του νικητή ήταν πρακτικά αδύνατη και παραδέχτηκε στο Der Spiegel ότι την πρώτη φορά που χρησιμοποίησε το μοντέλο το 2014 και πέτυχε, έμεινε σοκαρισμένος.

«Την πρώτη φορά έμεινα κατάπληκτος όταν η Γερμανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Βραζιλία, επίσης επειδή όλοι οι ειδικοί είχαν επισημάνει ότι καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν είχε κερδίσει ποτέ Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Αμερική», είπε.

Πηγή: newsbomb.gr