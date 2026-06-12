Ολυμπιακός vs Φερεντσβάρος και Πλευρίτου εναντίον Πλευρίτου για το ευρωπαϊκό «στέμμα»

Όταν το 2017 η διοίκηση της Φερεντσβάρος προχώρησε στη δημιουργία τμήματος γυναικείας υδατοσφαίρισης στον λαοφιλέστερο ουγγρικό σύλλογο, ο Ολυμπιακός είχε ήδη στην τροπαιοθήκη του μία Euroleague, ένα LEN Trophy και ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, πέραν των εγχώριων τίτλων.

Εννέα χρόνια αργότερα, οι δύο ομάδες συγκρούονται στον τελικό του Champions League, στην Γκζίρα της Μάλτας (12/6, 22:00), με τις «ερυθρόλευκες» να αναζητούν το τέταρτο τρόπαιό τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πόλο (στην έβδομη παρουσία τους σε τελικό, τις τελευταίες έντεκα ολοκληρωμένες σεζόν) και τη «Φράντι» να φιλοδοξεί να ανέβει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Κεντρικά πρόσωπα του τελικού δεν θα μπορούσε να είναι άλλα από τις αδελφές Πλευρίτου. Ξεκίνησαν μαζί από τον Ηρακλή, ακολουθώντας τα βήματα της μεγαλύτερης αδελφής τους Μαργαρίτας, μετακινήθηκαν... οικογενειακώς στον Ολυμπιακό το 2011, 14 ετών τότε η Ελευθερία και 13 η Βάσω, και συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε ο πειραϊκός σύλλογος να γίνει κυρίαρχος στην Ελλάδα και να πρωταγωνιστεί σχεδόν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, όπου μαζί με τη Σαμπαντέλ είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες της τελευταίας 15ετίας. Αχώριστες σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο ως το 2024, οι τρεις αδελφές πανηγύρισαν τρία Champions League (το 2015 η 16χρονη Βάσω λογιζόταν ως μέλος της ομάδας, έστω και χωρίς συμμετοχή, και έλαβε κανονικά μετάλλιο), τρία Σούπερ Καπ Ευρώπης, έντεκα πρωταθλήματα και πέντε κύπελλα Ελλάδας, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα γυναικών (Μαργαρίτα και Ελευθερία ήταν και στην «αργυρή» εθνική του 2018, όχι όμως η Βάσω) και αρκετές διακρίσεις με τις «μικρές» εθνικές ομάδες.

Η κοινή πορεία των αδελφών Πλευρίτου διακόπηκε το 2024, όταν η Ελευθερία πήρε μεταγραφή στη Φερεντσβάρος, ενώ παράλληλα η Μαργαρίτα σταμάτησε από την εθνική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και ένα χρόνο αργότερα έφυγε και από τον Ολυμπιακό. Οι δύο μικρότερες αδελφές, που στο ενδιάμεσο πανηγύρισαν παρέα το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το World Cup του 2025, βρέθηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους αντίπαλες στο περσινό final-4 του Champions League, στον Πειραιά, όμως τότε η αναμέτρηση για την τρίτη θέση, που έληξε με νίκη 18-11 των «ερυθρόλευκων», δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ουσία. Το βράδυ της Παρασκευής (12/6), θα τεθούν αντιμέτωπες στην Γκζίρα, διεκδικώντας η κάθε μία για λογαριασμό της το τέταρτο προσωπικό τρόπαιό της στη διοργάνωση. Κι ύστερα, ό,τι κι αν συμβεί στον τελικό, είναι πιθανό να ξανασμίξουν, καθώς η Φερεντσβάρος φέρεται να έχει καταθέσει μία ιδιαίτερα δελεαστική προσφορά στη Βάσω, προκειμένου να την ντύσει και εκείνη στα πράσινα...

Το συναπάντημα των αδελφών Πλευρίτου στον τελικό είναι... έργο Ελευθερίας, καθώς η αρχηγός της εθνικής χάρισε σχεδόν μόνη της στη Φερεντσβάρος την πρόκριση στον τελικό, την οποία μάλλον η ουγγρική ομάδα δεν δικαιούταν. Η απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Σαντ Αντρέου ήταν σαφώς ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του ημιτελικού της Τετάρτης (10/6), προηγήθηκε από την αρχή με διαφορές 2-3 τερμάτων και ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, μέχρι που η 29χρονη Ελληνίδα περιφερειακός πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Σκόραρε τέσσερις φορές στο δεύτερο ημίχρονο και στο φινάλε έδωσε την ασίστ στη Ντε Φρις για την ισοφάριση (11-11), με τη «Φράντι» να παίρνει τελικά τη νίκη στα πέναλτι με συνολικό σκορ 15-14. Τα υπόλοιπα αστέρια της Φερεντσβάρος, και κυρίως οι ακριβοπληρωμένες Μπέα Ορτίθ και Ρίτα Κέστελι, απλά παρακολουθούσαν το σόου της Ελευθερίας Πλευρίτου και τώρα καλούνται να κάνουν το... καθήκον τους στον τελικό. Η Ισπανίδα, τουλάχιστον, έχει να επιδείξει τρία τρόπαια στη διοργάνωση με τη Σαμπαντέλ, ενώ, αντίθετα, η αρχηγός της εθνικής Ουγγαρίας θα έχει μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της, στα 35 της χρόνια, να κατακτήσει τον τίτλο που της λείπει.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του ξεπέρασε με 14-12 το εμπόδιο της Ματαρό, η οποία είναι καλή ομάδα, με μπόλικο ταλέντο, αλλά φάνηκε ότι υστερεί σε χαρακτήρα και παραστάσεις: όταν οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα βελτίωσαν την άμυνά τους και πήραν «κεφάλι» στο σκορ, οι πρωταθλήτριες Ισπανίας δεν μπόρεσαν ποτέ να επιστρέψουν και απλά κυνηγούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Παρότι ο μέσος όρος ηλικίας τους δεν είναι μεγάλος, οι «ερυθρόλευκες» είναι μαθημένες στα δύσκολα, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο: εννέα πρωταθλήτριες κόσμου με την εθνική στη Σιγκαπούρη, μία «ασημένια» Ολυμπιονίκης (Άμπι Άντριους), μία πρωταθλήτρια κόσμου με τις ΗΠΑ (Γιοβάνα Σέκουλιτς), μία πρωταθλήτρια Ευρώπης (Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν). Απέναντι στη Φερεντσβάρος, βέβαια, τα δεδομένα διαφοροποιούνται, καθώς το πεδίο υπεροχής του Ολυμπιακού είναι η ομοιογένεια και το ομαδικό πνεύμα, απέναντι σε μία σύναξη αστέρων που προσπαθεί να λειτουργήσει συλλογικά.

Οι δύο φιναλίστ θα επιχειρήσουν να ολοκληρώσουν τη χρονιά με «τρεμπλ», καθώς αμφότερες έχουν κατακτήσει ήδη πρωτάθλημα και κύπελλο στις εγχώριες διοργανώσεις. Η «Φράντι», μάλιστα, παραμένει αήττητη τη φετινή χρονιά σε κανονική διάρκεια αγώνα, καθώς η μόνη ήττα της ήταν στα πέναλτι από τη Βουλιαγμένη, στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, μέσα στη Βουδαπέστη. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει χάσει μέσα στη σεζόν μόλις δύο παιχνίδια, ένα από την Ουίπεστ στην Ουγγαρία, στη φάση των ομίλων του Champions League, και ένα από τη Βουλιαγμένη, στους τελικούς των πλέι-οφ.

ΤΑ ΡΟΣΤΕΡ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΝΑΛΙΣΤ ========================== ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΣΥΜ/ΓΚΟΛ * Ιωάννα Σταματοπούλου Ελλάδα 17/06/1998 9/0 Ευφροσύνη Κλεισούρα Ελλάδα 05/09/2008 5/0 Ντένια Κουρέτα Ελλάδα 18/09/2005 9/5 Στεφανία Σάντα Ελλάδα 06/09/2004 7/10 Φωτεινή Τριχά Ελλάδα 26/04/2005 9/23 Άμπι Άντριους Αυστραλία 28/11/2000 9/26 Χριστίνα Σιούτη Ελλάδα 01/09/2004 9/6 Αναστασία Μπίκου Ουγγαρία 25/08/2008 6/6 Ειρήνη Νίνου Ελλάδα 20/09/2002 9/19 Βάσω Πλευρίτου Ελλάδα 08/06/1998 9/23 Σοφία Τορνάρου Ελλάδα 23/07/2004 8/2 Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη Ελλάδα 08/01/2001 9/11 Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν Ολλανδία 06/09/2002 9/0 Γιοβάνα Σέκουλιτς ΗΠΑ 07/11/2002 7/6 Δέσποινα Δρακωτού Ελλάδα 09/05/2007 1/0 Μαρία-Ελένη Κραβαρίτη Ελλάδα 19/10/2008 2/0 Μαρία Διρχαλίδου Ελλάδα 13/09/2008 4/0 Άλκηστις Λαναρά Ελλάδα 06/10/2009 4/0 Προπονητής: Γιώργος Ντόσκας (Ελλάδα) * Συμμετοχές/γκολ στο φετινό Champions League, περιλαμβάνονται τα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝΝ. ΣΥΜ/ΓΚΟΛ *

Αλεξάντρα Κις Ουγγαρία 18/08/1996 9/0

Ελευθερία Πλευρίτου Ελλάδα 23/04/1997 7/19

Σουζάνα Μάτε Ουγγαρία 01/09/1996 9/0

Γκρέτα Κούρουτς-Γκουρισάτι Ουγγαρία 14/05/1996 9/29

Βάντα Βάλι Ουγγαρία 13/08/1999 9/17

Ρίτα Κέστελι Ουγγαρία 10/12/1991 6/17

Ορσόλια Χέρτζκα Ουγγαρία/Γαλλία 31/10/1998 9/8

Ντόρα Λαϊμέτερ Ουγγαρία 08/05/1996 8/12

Σόνια Κούνα Ουγγαρία 09/10/1997 9/9

Μπέα Ορτίθ Ισπανία 21/06/1995 9/19

Νόα Ντε Φρις Ολλανδία 05/18/2004 8/3

Ντορότια Σίλαγκι Ουγγαρία 10/11/1996 9/16

Μπογκλάρκα Νέσμελι Ουγγαρία 27/08/2003 8/0

Βίβιεν Μπόντσα Ουγγαρία 25/09/2004 7/8

Ταμάρα Φάρκας Ουγγαρία 28/09/1998 7/2

Γιούλια Ντάροτσι Ουγγαρία 02/09/2007 1/0

Χάνγκα Σαλκάι Ουγγαρία 25/10/2008 2/1

Προπονητής: Μαρκ Ματάις (Ουγγαρία)

* Συμμετοχές/γκολ στο φετινό Champions League, περιλαμβάνονται τα γκολ στη διαδικασία των πέναλτι.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ