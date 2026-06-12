Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Αλληλοσκοτώθηκαν η μάνα και ο γιος μου» λέει ο Ιταλός – Σήμερα η απολογία του στον ανακριτή

Απέναντι στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα, στις 11:00, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με τον ίδιο να επιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν την απολογία του. Ο κατηγορούμενος τηρεί "σκληρή" στάση, αρνούμενος κάθε εμπλοκή για το διπλό φονικό στο Αίγιο.

Αποκάλεσε "γιο του" τον 26χρονο

Όπως φέρεται να υποστηρίζει, "δεν έκανε αυτός το φονικό", ενώ ισχυρίζεται ότι "αλληλοσκοτώθηκαν" η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε "γιο του". Μάλιστα, ανέφερε ότι "δεν αντιλήφθηκε τίποτα" καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μικρό χώρο.

Οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε στοιχείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί. Αντίστοιχα, ενδείξεις καθαρισμού καταγράφονται και σε ρούχα, ενώ αναφέρεται και έντονη οσμή αλκοόλ ή οινοπνεύματος.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται, ενώ – σύμφωνα με τις αρχές – η υπόθεση εμφανίζεται ήδη "δεμένη", με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τις εξελίξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Πέμπτης, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα βρέθηκε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, σε συνεργασία με την τοπική Ασφάλεια Αιγίου.

Παράλληλα, το αυτοκίνητο του 65χρονου μεταφέρθηκε με γερανό στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να εξεταστεί διεξοδικά, ενώ νωρίτερα ο ίδιος οδηγήθηκε στο σπίτι του εγκλήματος, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις στους αστυνομικούς και να συμβάλει στον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.

Πηγή: thetoc.gr