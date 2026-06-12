Στη μάχη του δεύτερου τουρνουά οι Εθνικές ομάδες

Με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας τους στο European League, οι Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις του δεύτερου τουρνουά της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους σημαντικές δοκιμασίες σε Λάρισα και Γλυφάδα αντίστοιχα.

Η Εθνική Γυναικών πηγαίνει στη δεύτερη αγωνιστική στροφή με εξαιρετική ψυχολογία, καθώς ολοκλήρωσε το πρώτο τουρνουά στο Όσιγιεκ της Κροατίας με απολογισμό δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Επόμενος σταθμός είναι το κλειστό γυμναστήριο της Νεάπολης στη Λάρισα, όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα επιδιώξει να διατηρήσει το αήττητο. Η αρχή θα γίνει σήμερα (12 Ιουνίου στις 18.00) απέναντι στο Κόσοβο, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 18.00, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία.

Αγωνιστική δράση υπάρχει και για την Εθνική Ανδρών, η οποία θα δώσει τους αγώνες του δεύτερου τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Το ελληνικό συγκρότημα θα υποδεχθεί την Ισλανδία απόψε (12 Ιουνίου στις 20.00), ενώ την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 19.00 θα αντιμετωπίσει τη Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της Εθνικής είναι το απόλυτο των νικών στο τουρνουά, ώστε να παραμείνει δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η είσοδος για τους φιλάθλους θα είναι ελεύθερη σε όλους τους αγώνες των δύο τουρνουά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ