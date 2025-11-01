Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες για τη Water Polo League γυναικών, επικρατώντας στην Πάτρα της τοπικής ΝΕΠ με 11-16.

Οι παίκτριες του Πάνου Βέργου μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και κλείνοντας την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 2-4.

Η ΝΕ Πατρών προσπάθησε να αντιδράσει, φτάνοντας στην ισοφάριση (5-5) στη δεύτερη περίοδο, όμως ο ΠΑΟΚ, με πρωταγωνίστρια την Καριπίδου Σ., ανέκτησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 5-7.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Δικέφαλος διεύρυνε τη διαφορά στο +3 χάρη σε τέρμα της Αρίμα Γιούμι. Οι γηπεδούχες μείωσαν προσωρινά, αλλά και πάλι η Καριπίδου Σ. βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το 7-9.

Στην τελευταία περίοδο, οι «ασπρόμαυρες» κυριάρχησαν απόλυτα. Με τις Καριπίδου Σ. και Γραικού να οδηγούν την επίθεση, ο ΠΑΟΚ άνοιξε τη διαφορά στο 8-14 και σφράγισε τη νίκη με τελικό σκορ 11-16.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-3, 2-2, 4-7