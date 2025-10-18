Άνετα τρίποντα για Ολυμπιακό και Υδραϊκό

Στην 3η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός και ο Υδραϊκός πέτυχαν εύκολες νίκες απέναντι σε Περιστέρι και ΝΟ Λάρισας αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το απόλυτο των νικών έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εκτός έδρας του ΓΣ Περιστερίου με 21-6, στο κολυμβητήριο της Χωράφας, και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας του Β’ Ομίλου με 9 βαθμούς.

Η ομάδα του Φάτοβιτς κυριάρχησε απόλυτα από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, αποκτώντας γρήγορα τον έλεγχο και φτάνοντας στο ημίχρονο με προβάδισμα 11-1. Στο δεύτερο μέρος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας συνεχώς τη διαφορά και φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στη νίκη. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Γιάννης Φουντούλης, που σημείωσε 6 τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 1-6, 3-6, 2-4

Την ίδια ώρα, ο Υδραϊκός μετέτρεψε το παιχνίδι με τον ΝΟ Λάρισας σε… παράσταση για έναν ρόλο, καθώς επικράτησε με το ευρύ 23-7 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης. Η ομάδα του Νίκου Καραμάνη επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, ελέγχοντας πλήρως την αναμέτρηση και φτάνοντας άνετα στη δεύτερη νίκη της σε τρία ματς. Από την άλλη, οι Θεσσαλοί παρέμειναν χωρίς βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα.

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών

Α’ Όμιλος

ΝΟ Πατρών – ΝΟ Χανίων 8-8

Εθνικός ΟΦΠΦ – Πανιώνιος ΓΣΣ 14-20

ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ – Παλαιό Φάληρο 9-14

ΝΟ Βουλιαγμένης – Παναθηναϊκός ΑΟ (19/10, 20:00)

Β’ Όμιλος

ΓΣ Περιστερίου – Ολυμπιακός ΣΦΠ 6-21

Υδραϊκός ΝΟ – ΝΟ Λάρισας 23-7

ΓΣ Απόλλων Σμ. – ΠΑΟΚ Domus Ergo (σε εξέλιξη)

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΟΦΗ (19/10, 14:30)

Βαθμολογία (Σε 3 αγώνες)

Α’ Όμιλος

Παναθηναϊκός ΑΟ 6 β. (2 αγ.) Εθνικός ΟΦΠΦ 6 β. (3 αγ.) Πανιώνιος ΓΣΣ 6 β. (3 αγ.) ΝΟ Βουλιαγμένης 3 β. (2 αγ.) Παλαιό Φάληρο 3 β. (2 αγ.) ΝΟ Χανίων 1 β. (2 αγ.) ΝΟ Πατρών 1 β. (3 αγ.) ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ 0 β. (2 αγ.)

Β’ Όμιλος