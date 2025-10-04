Με την Ούρα να πετυχαίνει 7 γκολ, ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα της Ηλιούπολης (11-22), ξεκινώντας με το.. δεξί τη φετινή Α1 γυναικών.

«Πρεμιέρα» για την Α1 γυναικών με την Ηλιούπολη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί.

Ο Δικέφαλος επέβαλλε την ανωτερότητά του από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο (2-7), με τρία γκολ της Ερούνα. Η γηπεδούχος Ηλιούπολη κρατούσε τη διαφορά στα δύο επόμενα οκτάλεπτα (9-14), αλλά στην τελευταία περίοδο οι «ασπρόμαυρες» πάτησαν γκάζι με το τελικό 11-22 να δίνει τους δύο πόντους στον ΠΑΟΚ.

Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τον Πανιώνιο, ενώ η Ηλιούπολη φιλοξενείται από τον Εθνικό Πειραιώς.

