Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το έφερε στη βουλή: Ο βουλευτής της ΝΔ που ρώτησε γιατί οι παπάδες δεν μπορούν να έχουν όπλα 06-09-2026 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα μάλλον ασυνήθιστο ζήτημα έφτασε στη Βουλή, με αφορμή το ισχύον καθεστώς για την οπλοκατοχή των κληρικών και ειδικότερα τη δυνατότητά τους να αποκτούν κυνηγετικό όπλο και να συμμετέχουν νόμιμα στο κυνήγι. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ instanews.gr. Θα ξεπεράσει και τον «Ψιθυριστή»: Η ταινίαρα του Netflix που είναι το πιο δυνατό χαρτί του για τον Σεπτέμβρη menshouse.gr Phantom στην Τανάγρα: Τα 2 στοιχεία που λύνουν το μυστήριο της πτώσης instanews.gr Πάνος Μιχαλόπουλος: Δυσάρεστα νέα για τον αγαπημένο ηθοποιό dailymedia.gr «Το καλύτερο κορμί του instagram»: Η Άννα Αμανατίδου κλείνει στόματα 8 χρόνια μετά τη σκληρή κριτική στο GNTM (Pics) dailymedia.gr Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η πρώτη και πιο κρίσιμη δημοσκόπηση για τη ΝΔ instanews.gr Μια δοκιμή με τον Ετιέν Καμαρά αρκεί να μας πείσει menshouse.gr 10 βατές ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Το κουίζ ιστορίας που λυγίζει και καθηγητές - Μπορείς πάνω από 8/10; menshouse.gr Η πιο πολύτιμη μεταγραφή: Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ με το καλημέρα menshouse.gr Το έφερε στη βουλή: Ο βουλευτής της ΝΔ που ρώτησε γιατί οι παπάδες δεν μπορούν να έχουν όπλα SHARE