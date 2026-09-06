Το έφερε στη βουλή: Ο βουλευτής της ΝΔ που ρώτησε γιατί οι παπάδες δεν μπορούν να έχουν όπλα

Ένα μάλλον ασυνήθιστο ζήτημα έφτασε στη Βουλή, με αφορμή το ισχύον καθεστώς για την οπλοκατοχή των κληρικών και ειδικότερα τη δυνατότητά τους να αποκτούν κυνηγετικό όπλο και να συμμετέχουν νόμιμα στο κυνήγι.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ instanews.gr.