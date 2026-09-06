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Φουλ επίθεση Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ: Όλα τα γαλάζια πρόσωπα που κλέβει απ’ τη ΝΔ, χτυπώντας την εκεί που πονάει

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Ο πρώην πρωθυπουργός οργανώνει τα ψηφοδέλτιά του, αναζητώντας πρόσωπα με ισχυρές ρίζες στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία.
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Φουλ επίθεση Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ: Όλα τα γαλάζια πρόσωπα που κλέβει απ’ τη ΝΔ, χτυπώντας την εκεί που πονάει