Ο πρώην πρωθυπουργός οργανώνει τα ψηφοδέλτιά του, αναζητώντας πρόσωπα με ισχυρές ρίζες στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία.

Φουλ επίθεση Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ: Όλα τα γαλάζια πρόσωπα που κλέβει απ’ τη ΝΔ, χτυπώντας την εκεί που πονάει