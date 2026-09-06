Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Φουλ επίθεση Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ: Όλα τα γαλάζια πρόσωπα που κλέβει απ’ τη ΝΔ, χτυπώντας την εκεί που πονάει 06-09-2026 13:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο πρώην πρωθυπουργός οργανώνει τα ψηφοδέλτιά του, αναζητώντας πρόσωπα με ισχυρές ρίζες στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία. Διαβάστε ποιους «γαλάζιους» παίρνει με ένα κλικ στο Instanews.gr Phantom στην Τανάγρα: Τα 2 στοιχεία που λύνουν το μυστήριο της πτώσης instanews.gr Θα ξεπεράσει και τον «Ψιθυριστή»: Η ταινίαρα του Netflix που είναι το πιο δυνατό χαρτί του για τον Σεπτέμβρη menshouse.gr Πάνος Μιχαλόπουλος: Δυσάρεστα νέα για τον αγαπημένο ηθοποιό dailymedia.gr 10 βατές ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Το κουίζ ιστορίας που λυγίζει και καθηγητές - Μπορείς πάνω από 8/10; menshouse.gr Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Η πρώτη και πιο κρίσιμη δημοσκόπηση για τη ΝΔ instanews.gr «Το καλύτερο κορμί του instagram»: Η Άννα Αμανατίδου κλείνει στόματα 8 χρόνια μετά τη σκληρή κριτική στο GNTM (Pics) dailymedia.gr Μια δοκιμή με τον Ετιέν Καμαρά αρκεί να μας πείσει menshouse.gr Η πιο πολύτιμη μεταγραφή: Ο παίκτης που κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ με το καλημέρα menshouse.gr Φουλ επίθεση Σαμαρά μετά τη ΔΕΘ: Όλα τα γαλάζια πρόσωπα που κλέβει απ’ τη ΝΔ, χτυπώντας την εκεί που πονάει SHARE