Μητσοτάκης: «Όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί»

Μετά από περίπου 6 ώρες ολοκληρώθηκε η ΚΟ της ΝΔ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει κατά την αποχώρησή του πως αυτό που είναι βέβαιο είναι πως το επιτελικό κράτος είχε την τιμητική του.

Μάλιστα σε ερώτηση των δημοσιογράφων ο κ. Μητσοτάκης είπε πως το κλίμα στην ΚΟ ήταν χρήσιμο. ενώ κλείνοντας τη συνεδρίαση ανέφερε ότι «όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα», ιδίως οι υπουργοί, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να βγαίνουν δημόσια μόνο για τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους. Χαρακτηριστικά είπε «Πράγματι όλοι πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα όπως ανέφεραν προηγούμενοι βουλευτές ιδίως οι υπουργοί. Δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιο τους. Κάποιοι δεν ιδρώνουν με τον ίδιο βαθμό ενθουσιασμού τη φανέλα»

Πηγή: iefimerida.gr