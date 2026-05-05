Ελλάδα και Κύπρος ενώνουν δυνάμεις για τον αφθώδη πυρετό - Οι οκτώ πυλώνες συνεργασίας

Ειδικότερα, κατά την συνάντηση μεταξύ της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίας Παναγιώτου και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας, Μαργαρίτη Σχοινά, αποφασίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.
Στη βάση αυτοί, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε:
- Συστηματική ανταλλαγή επιδημιολογικών δεδομένων, με στόχο τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για τον περιορισμό της διασποράς και την εκρίζωση της νόσου.
- Στενότερη συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και επιστημονικών ομάδων, σε τεχνικό επίπεδο, για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου.
- Περαιτέρω ανάδειξη της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών, με πλήρη ευθυγράμμιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και τα ισχύοντα πρωτόκολλα.
- Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην κλινική επιτήρηση και στη διαχείριση εστιών, περιλαμβανομένων διαδικασιών απολύμανσης, ελέγχων μετακινήσεων, μέτρων βιοασφάλειας, θανατώσεων και υγειονομικής ταφής και καύσης.
- Διαμόρφωση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της συνολικής ανταπόκρισης και τη διεκδίκηση στήριξης όπου απαιτείται.
- Διερεύνηση συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής προσωπικού και τεχνογνωσίας.
- Ανταλλαγή απόψεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα του τομέα.
- Συντονισμένη ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους, με σαφείς και εφαρμόσιμες οδηγίες που ενισχύουν την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη.
