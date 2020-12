Lose yourself!

Η ζωή τού έδωσε περισσότερα από όσα συνηθίζει να δίνει. Ο Αμρ Ουάρντα έχει ακόμα μια ευκαιρία. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρει είναι αν... χάσει τον εαυτό του στο παιχνίδι.

Πριν δύο μήνες και δέκα ημέρες, το κείμενο προλογιζόταν ως εξής:

«Welcome to the beautiful city of Volos. Εκεί, όπου τα αγγλικά μεταφράζονται σε αγγλικά, οι μεταφραστές ρωτάνε στα ελληνικά, ο Αχιλλέας Μπέος είναι δήμαρχος και το Μονακό ρίχνει κλεφτές ματιές για να μπορέσει να εξευρωπαϊστεί. Εκεί, όπου ο κόσμος respect Warda, εκεί όπου ο Αμρ θα κάνει φέτος τις τρέλες του, εκεί όπου θα χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής ζωής του ποδοσφαίρου (σ.σ. αλλά με fruit punch χωρίς αλκοόλ, βεβαίως βεβαίως), εκεί όπου θα παίζει το ποδοσφαιρικό σουξέ «ντιμπιντάει» σε όλες τις εκφάνσεις του, εκεί όπου ο πιο διάσημος Αιγύπτιος της Ελλάδας μιλάει σε άπταιστα ελληνοαγγλικά και παίρνει συνεντεύξεις από τον εαυτό του… Ναι, κυρίες και κύριοι.

«Μακάρι, I do my best δηλαδή»».

Ο Αμρ Ουάρντα έκανε στον Βόλο ό,τι ακριβώς υποσχέθηκε. Έπαιξε τη… μπαλάρα του. Όπως το έκανε στον Ατρόμητο, όπως το έκανε στον Παναιτωλικό, όπως το έκανε στη Λάρισα. Όπως το κάνει κάθε φορά που δε νιώθει «σπουδαίος». Ήταν πιο ταπεινός από ποτέ, έδωσε λιγότερα δικαιώματα από ποτέ, τσακώθηκε λιγότερο από ποτέ, προκάλεσε λιγότερο από ποτέ και ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο όσο ποτέ… Όμως, ο Αμρ Ουάρντα των λοιπών… δημοκρατικών δυνάμεων δεν έχει σχέση με τον Αμρ Ουάρντα του ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν είχε και αυτό είναι το θέμα, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Παναιτωλικός 45 10 6 ΠΑΟΚ 2016-17 14 2 3 Ατρόμητος 28 11 7 ΠΑΟΚ 2018-19 22 1 1 Ατρόμητος 2019 14 2 2 Λάρισα 23 7 6 Βόλος 9 2 1



(12)8 miles…

Η δική του απόσταση δε μοιάζει με του Έμινεμ… Παρά μόνο ίσως μεταφορικά. Δεν είναι η απόσταση από τις κακόφημες γειτονιές του Ντιτρόιτ των Αφροαμερικανών μέχρι τα προάστια των προνομιούχων, πλούσιων λευκών στην «σκληρή» πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι οκτώ μίλια, αλλά κατά προσέγγιση 128. Είναι η απόσταση από το Βόλο ως τη Θεσσαλονίκη. Η ευκαιρία που για τελευταία φορά θα έχει στην καριέρα του. Μέχρι τώρα τις έχει σπαταλήσει όλες. Με σαδιστικά αυτοκαταστροφικό τρόπο, ο Αμρ Ουαρντά κλωτσάει όσα η ζωή, καθ’ υπέρβαση όσων φημολογούνται για εκείνη, του προσφέρει.

Δεν θα έχεις δεύτερη ευκαιρία σου λένε, και να που ο Αιγύπτιος θα πάρει μια τρίτη. Κι αν για κάθε επιπλέον ευκαιρία που παίρνει εκείνος, τη χάνει κάποιος άλλος κάπου στον κόσμο; Πέρασε ποτέ αυτό από το μυαλό του; Είναι έτοιμος να ελέγξει την τρέλα του, τις ιδιοτροπίες του, στην αστάθεια του χαρακτήρα του, την παρορμητικότητά του για να παίξει στον ΠΑΟΚ; Μπορεί ο Πάμπλο Γκαρσία να τον διαχειριστεί; Μπορεί να τον κατευθύνει να ασχοληθεί μόνο με το ποδόσφαιρο; Μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι δε θα κάνει όσα την προηγούμενη φορά φόρεσε τη φανέλα του δικεφάλου ή όσα με τρομακτική συνέπεια κάνει από την πρώτη κιόλας μεταγραφή που είχε πάρει στην καριέρα του; Το οποίο είναι να απειθαρχεί και να τιμωρείται.

Δεν έχει παρά, επίσης, μερικούς μήνες που ο Αμρ Ουάρντα έβαλλε κατά πάντων. Δεν αναγνώρισε καμία δική του ευθύνη, παρά μόνο κατηγόρησε τα κυκλώματα που έλεγαν ψέματα και ήθελαν να τον καταστρέψουν. «Πάω να παίξω το ποδόσφαιρό μου, να το απολαύσω, πάω στον Βόλο να τον βοηθήσω. Ο ΠΑΟΚ δεν μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Γενικά μου έλεγαν από το καλοκαίρι ότι είμαι ο καλύτερος και «μπλα μπλα μπλα» αλλά δεν μου έδωσαν την ευκαιρία. Εγώ θέλω να παίξω την μπαλάρα μου. Μου έλεγαν στον ΠΑΟΚ «είσαι ο πρώτος ο καλύτερος μπλα μπλα μπλα». Και μετά τίποτα. Μετά γιατί μ’ έβαλαν να υπογράψω; Για να μην πάω στον Ολυμπιακό; Για να μην πάω στον Άρη; Είμαι 27 και έχω μέλλον. Δεν μιλάω στα media. Ξέρω ότι εκεί στο Metropolis με σέβεστε και είστε καλοί άνθρωποι. Όλοι… μπλα μπλα».

Ο Αμπέλ Φερέιρα ήθελε να τον καταστρέψει. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήθελε να τον καταστρέψει. Μα, στην ουσία ο Αμρ Ουάρντα είναι ο μόνος που έχει βάλει στόχο ζωής να τον καταστρέψει. Όπως πριν δύο χρόνια, όταν έμοιαζε κανονικός ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Δεν είχε ασχοληθεί με τη νυχτερινή ζωή, δεν είχε αποκοιμηθεί την ημέρα που αναχωρούσε η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και έπαιζε. Ο Αιγύπτιος έπαιζε στον ΠΑΟΚ! Στον ΠΑΟΚ, που θα προχωρούσε να κατακτήσει το νταμπλ εκείνη τη σεζόν. Είχε ρόλο, είχε θέση, είχε χρόνο συμμετοχής, είχε σκοράρει στην Πορτογαλία κόντρα στην Μπενφίκα… Μετά, είχε μια ακόμα αναλαμπή!

Θα τσακωθεί στο ματς με την Τσέλσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα τον αφήσει εκτός αποστολής για τον αγώνα με την ΑΕΚ, εκείνος αντέδρασε άσχημα, δεν εμφανίστηκε καν στην προπόνηση που είχε υποχρέωση να πάει την Κυριακή, και ουσιαστικά έκτοτε ο Αμρ Ουάρντα δε θα επιστρέψει ποτέ. «Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Οι παίκτες πρέπει να υπακούν τους κανόνες. Ο Ουάρντα αυτή την περίοδο είναι στην ομάδα. Όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες θα μένει εκτός. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους συμπαίκτες και σε όλη την ομάδα. Λάθη κάνουν όλοι», θα πει ο Ρουμάνος τεχνικός σχετικά με τον παίκτη του, ο οποίος εντέλει θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο για τον Ατρόμητο.

Ήταν η δεύτερη ευκαιρία που έχασε. Μπροστά του έχει την τρίτη… Πώς μπορεί να τα καταφέρει; Μόνο αν (ξε)χάσει τον εαυτό του. Ή όπως το έλεγε ο Έμινεμ…

You better lose yourself in the music, the moment

You own it, you better never let it go