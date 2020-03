Ο Κόρχουτ συμμετέχει σε δωρεά για τους γιατρούς της Ουγγαρίας

View this post on Instagram

“Az egészségügyben dolgozók ezrei hetek óta dolgoznak önzetlenül a koronavírus megfékezésén és a betegek ellátásán. Munkájuk és odaadásuk felbecsülhetetlen, ezért a magyar válogatottbeli csapattársaimmal a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és a Játékidő Alapítvánnyal közösen úgy döntöttünk, hogy összesen 30 millió forintos adománnyal segítjük a Gyermekétkeztetési Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat és a Szent László Kórház munkáját. A járvány megfékezése csak együtt sikerülhet! #csakegyutt #maradjotthon @mlsztv @jatekidoalapitvany