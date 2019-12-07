LIVE LIVE BUNDESLIGA 07-12-2019 16:30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0 0 <% getScoreHome(665424) %> <% getScoreAway(665424) %> BAYERN MUNICH Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ BUNDESLIGA Φάσεις και γκολ από την Bundesliga (vids) 24-11-2019 12:29 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Και να θέλει να το χάσει η Μπάγερν… δεν μπορεί! (vids) 23-11-2019 18:24 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Δεν φεύγει από την Γκλάντμπαχ ο Ζακάρια 18-11-2019 13:54 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Ανακοίνωσε τον Κουζάν η Μπάγερν (pic) 18-08-2019 14:55 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ BUNDESLIGA Έκλεισε και Κουζάν η Μπάγερν 17-08-2019 08:44 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ