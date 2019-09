Κορυφαίος για δεύτερο σερί ματς ο Μίσιτς

Ο Γιόσιπ Μίσιτς αναδείχθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ ως Fans’ Man of the Match κόντρα στον Άρη με ποσοστό 80%, κερδίζοντας τη συγκεκριμένη διάκριση για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο Γιόσιπ Μίσιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του αγώνα κόντρα στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για την 4η αγωνιστική της Super League 2019-20.

Σε ένα σκληρό παιχνίδι ο Δικέφαλος αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2 κόντρα στους Κιτρινόμαυρους. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα αλλά είδε τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν και στις δύο σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησαν.

Παρόλα αυτά η ομάδα του Φερέιρα έβγαλε και πάλι χαρακτήρα και με ένα γκολ στις καθυστερήσεις απέφυγε την ήττα.

Πρωταγωνιστής του αγώνα αναμφίβολα ήταν ο Γιόσιπ Μίσιτς . Ο Κροάτης μέσος πήρε και πάλι φανέλα βασικού και ήταν εξαιρετικός έχοντας μάλιστα συμμετοχή και στα δύο γκολ. Αρχικά έδωσε την ασίστ στον Μάτος εκτέλεση κόρνερ, ενώ πέτυχε με ένα εξαιρετικό σουτ στην κίνηση το 2-2.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App ο Μίσιτς συγκέντρωσε το σχεδόν το 80% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.