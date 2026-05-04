Η εντυπωσιακή κίνηση του Κίβου στη συνέντευξη Τύπου: «Τα εύσημα ανήκουν στους συνεργάτες μου»

Η Ίντερ κατέκτησε την κορυφή της Serie A, επιστρέφοντας δυναμικά μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν χωρίς επιτυχίες στις διοργανώσεις. Μετά τη νίκη επί της Πάρμα με 2-0 και τα πανηγύρια στον αγωνιστικό χώρο, ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, αλλά δεν μίλησε ο ίδιος.
Αντίθετα, κάλεσε όλους τους συνεργάτες του να καθίσουν μαζί του μπροστά στους δημοσιογράφους, εξηγώντας με μια λιτή δήλωση: «Δεν θα μιλήσω εγώ απόψε. Θα μιλήσουν οι συνεργάτες μου, στους οποίους αξίζουν τα συγχαρητήρια».
Στη συνέχεια αποχώρησε χειροκροτώντας, με όλη την αίθουσα να ανταποδίδει. Η κίνησή του ανέδειξε με σαφήνεια τη φιλοσοφία του για τη συλλογική προσπάθεια και τον ρόλο του τεχνικού επιτελείου στην επιτυχία της ομάδας.