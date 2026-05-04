Η εντυπωσιακή κίνηση του Κίβου στη συνέντευξη Τύπου: «Τα εύσημα ανήκουν στους συνεργάτες μου»

Ο Κρίστιαν Κίβου, λίγο μετά τους πανηγυρισμούς της Ίντερ στο «Σαν Σίρο» για την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη σημασία της ομαδικής δουλειάς, δείχνοντας έμπρακτα την εκτίμησή του προς το επιτελείο του.

Η Ίντερ κατέκτησε την κορυφή της Serie A, επιστρέφοντας δυναμικά μετά από μια δύσκολη περσινή σεζόν χωρίς επιτυχίες στις διοργανώσεις. Μετά τη νίκη επί της Πάρμα με 2-0 και τα πανηγύρια στον αγωνιστικό χώρο, ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου, αλλά δεν μίλησε ο ίδιος.

Αντίθετα, κάλεσε όλους τους συνεργάτες του να καθίσουν μαζί του μπροστά στους δημοσιογράφους, εξηγώντας με μια λιτή δήλωση: «Δεν θα μιλήσω εγώ απόψε. Θα μιλήσουν οι συνεργάτες μου, στους οποίους αξίζουν τα συγχαρητήρια».

Στη συνέχεια αποχώρησε χειροκροτώντας, με όλη την αίθουσα να ανταποδίδει. Η κίνησή του ανέδειξε με σαφήνεια τη φιλοσοφία του για τη συλλογική προσπάθεια και τον ρόλο του τεχνικού επιτελείου στην επιτυχία της ομάδας.