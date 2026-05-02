Πανσερραϊκός και ΑΕΛ έδωσαν τεράστια «μάχη», με τον Τούπτα να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του και τον Καρέλη να διαμορφώνει το τελικό 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Ο Πανσερραϊκός υποδέχθηκε την ΑΕΛ σε ένα ματς τεράστιας σημασίας για την «μάχη» της αποφυγής του υποβιβασμού, με τους «βυσσινί» να ήταν αυτοί που… καίγονταν περισσότερο για τους βαθμούς, αφού βρίσκονταν στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Το υπέροχο πλασέ του Τούπτα στο τελευταίο τέταρτο έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους, όμως με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καρέλη στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων τα «Λιοντάρια» ισοφάρισαν και πήραν έναν υπερπολύτιμο βαθμό.

«Άχρωμο» το πρώτο ημίχρονο

Η ΑΕΛ μπήκε πιο ορεξάτη στον αγωνιστικό χώρο και στο πρώτο τρίλεπτο είχε ήδη δύο σουτ, με Ναόρ και Ατανάσοφ, τα οποία ωστόσο δεν βρήκαν στόχο και δεν ανησύχησαν τον Τιναλίνι. Στο 9’ ο Ριέρα έκανε το σουτ και ο Βενετικίδης απέκρουσε, ενώ 4 λεπτά μετά ο Όλαφσον έβγαλε μια όμορφη μπαλιά για τον Τούπτα, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων πρόλαβε να μπλοκάρει. Τα «Λιοντάρια» είχαν και μια καλή προσπάθεια στο 17’, αλλά η γυριστή κεφαλιά του Ίβαν πέρασε άουτ, με το πρώτο 20λεπτο να περνά δίχως κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Στο 38’ Δοϊρανλής έκανε το σουτ, με τον Ηλιάδη να βάζει τελευταία στιγμή την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ, δίχως να επιτρέψει στους γηπεδούχους να απειλήσουν. Κάπως έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς συγκινήσεις και χωρίς ουσιαστικές φάσεις, με το 0-0 να διατηρείται πάρα πολύ εύκολα.

Ο Τούπτα έδωσε την λύση στους «βυσσινί»

Η πρώτη πραγματική ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet ήρθε με το… καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 47’ ο Τούπτα έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ, αλλά ο Τιναλίνι μπλόκαρε. Ο γκολκίπερ των γηπεδούχων σταμάτησε και την αδύναμη κεφαλιά του Ατανάσοφ λίγα λεπτά αργότερα, με τον ρυθμό να είναι σαφώς καλύτερος και τον Πανσερραϊκό να «απαντά» στις ευκαιρίες λίγο πριν την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Στο 55’ ο Τεϊσέιρα θα μπορούσε να απειλήσει αλλά ο Μπατουμπινσικά πρόλαβε τελευταία στιγμή να διώξει, ενώ 2 λεπτά μετά ο άσος των γηπεδούχων έκανε την κεφαλιά και ο Βενετικίδης έπεσε στην γωνία του και απέκρουσε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 75ο λεπτό για να έρθει η επόμενη αξιόλογη φάση, με τον Ριέρα να δέχεται την μπάλα μέσα στην περιοχή αλλά να πλασάρει πολύ άουτ από πλεονεκτικό σημείο.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι δύσκολα θα αλλάξει το 0-0, στο 76' ο Τούπτα πήρε ανενόχλητος την μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανσερραϊκού και με άψογο αριστερό πλασέ την έστειλε... συστημένη στο «παραθυράκι» του Τιναλίνι, δίνοντας το προβάδισμα στο «Αλογάκι».

Ισοφάρισε με Καρέλη από την άσπρη βούλα

Αμέσως μετά το γκολ ο Πανσερραϊκός βγήκε μπροστά και στο 80’ είχε τεράστια ευκαιρία με κεφαλιά του Ντε Μάρκο, η οποία πέρασε λίγο άουτ. Τελικά στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ηλιάδη, με τον Φωτιά να βλέπει την φάση και στο βίντεο (αφού τον φώναξε ο Παπαδόπουλος) και να επιμένει στην αρχική του απόφαση. Ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για διαμαρτυρίες και ο Καρέλης ανέλαβε την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στο 90+7'.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 28 βαθμούς και άφησαν την ΑΕΛ Novibet τελευταία με 25, όσους έχει και ο Asteras AKTOR (με ματς λιγότερο).

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Κάλινιν, Γκελασβίλι (52' Ντε Μάρκο), Φέλτες, Τσαούσης (86' Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (74' Μπεν Σαλάμ), Λύρατζης, Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα (74' Μασκανάκης).

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64' Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46' Σαγκάλ), Ατανάσοφ, Πέρες (84' Παντελάκης), Τούπτα, Πασάς (74' Σίστο).