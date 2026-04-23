Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος η σεζόν για Μιλιτάο και Γκιουλέρ, σε κίνδυνο και το Μουντιάλ για τον Βραζιλιάνο

Πρόωρα τελειώνει η φετινή σεζόν για τους Έντερ Μιλιτάο και Αρντά Γκιουλέρ, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Αλαβές, την περασμένη Τρίτη (21/4) στο «Μπερναμπέου».

Αμφότεροι αποκόμισαν μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο (αριστερό και δεξιό αντίστοιχα), με την κατάσταση του Βραζιλιάνου, μάλιστα, να είναι σαφώς πιο ανησυχητική. Οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι ο 28χρονος αμυντικός κινδυνεύει να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ, αντίθετα, ο Τούρκος μέσος δεν φαίνεται να διατρέχει τέτοιο κίνδυνο, αν και πιθανότατα δεν θα είναι στη διάθεση του Άλβαρο Αρμπελόα για τα τελευταία έξι παιχνίδια της La Liga, συμπεριλαμβανομένου του "clasico" με την Μπαρτσελόνα στο "Spotify Καμπ Νου" (10/5).

Να σημειωθεί ότι για τον Μιλιτάο, συνιστά τον τρίτο μυϊκό τραυματισμό του τη φετινή χρονιά. Προηγήθηκε ένα μικρό πρόβλημα τον Νοέμβριο, εξαιτίας του οποίου έλειψε από δύο παιχνίδια των «μερένγκες», αλλά και ένα σαφώς σοβαρότερο τον Δεκέμβριο, που τον κράτησε εκτός δράσης για σχεδόν τέσσερις μήνες. Η συνολική επιβάρυνσή του και τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει, είναι αυτά που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την εθνική Βραζιλίας.