Απίθανη ανατροπή και «4άδα» για το Στρασβούργο, εύκολα η Κρίσταλ Πάλας

Το Στρασβούργο γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο το 2-0 του πρώτου αγώνα και με το 4-0 επί της Μάιντζ έκλεισε θέση στα ημιτελικά του Conference League. Πρόκριση με «γλυκιά» ήττα και για την Κρίσταλ Πάλας (2-1 η Φιορεντίνα).

Επική ανατροπή για το Στρασβούργο

Το Στρασβούργο δεν πτοήθηκε από την ήττα του πρώτου αγώνα (2-0) και βγήκε με θάρρος στον αγωνιστικό χώρο, βρίσκοντας ένα πολύ όμορφο γκολ με τον Νανάσι στο 26’ και θέτοντας νέα δεδομένα στο ζευγάρι.

Η αντεπίθεση των Γάλλων μάλιστα συνεχίστηκε, με τον Ουαταρά να «γράφει» το 2-0 στο 35’ και να φέρνει την απόλυτη ισορροπία. Οι γηπεδούχοι μάλιστα ήταν αυτοί που είχαν και τις άλλες μεγάλες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε δίχως άλλα τέρματα.

Το Στρασβούργο είχε τεράστια ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανατροπή στο 66', αλλά ο Μπατζ πραγματοποίησε εκπληκτική επέμβαση σε εκτέλεση πέναλτι, διατηρώντας το 2-0. Το 3-0 πάντως ήρθε ελάχιστα λεπτά μετά, με τον Γκοντό να βγάζει φοβερή ασίστ μετά από ατομική ενέργεια και τον Ενσίκο να σπρώχνει την μπάλα στην άδεια εστία για να δώσει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του.

Λίγο μετά, στο 74', ο Εμένγκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με κεφαλιά έπειτα από καταπληκτική σέντρα του Ενσίκο, με τους Γάλλους να «σφραγίζουν» οριστικά και αμετάκλητα την πρόκριση στα ημιτελικά με μια ασύλληπτη ανατροπή.

Δεν αγχώθηκε καθόλου η Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας είχε «καθαρίσει» την πρόκριση στην τετράδα μετά την άνετη νίκη με 3-0 επί της Φιορεντίνα στο πρώτο ματς, όμως παρατάχθηκε και στην Ιταλία απόλυτα σοβαρή και μόλις στο 17ο λεπτό πήρε προβάδισμα με δυνατή κεφαλιά του Σαρ μέσα από την περιοχή.

Το πέναλτι του Γκούντμουντσον στο 30’ έφερε το ματς στα ίσα, ενώ με «κεραυνό» του Εντούρ στο 53' οι «Βιόλα» έφεραν τούμπα το ματς. Αυτό ωστόσο ήταν το μοναδικό που κατάφεραν, με τους Άγγλους να μην αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα και να παίρνουν εύκολα το εισιτήριο για την τετράδα.