ΜΜΕ Ρωσίας: «Ο ΠΑΟΚ έβαλε τιμή πώλησης στον Τσάλοφ 1.500.000 ευρώ»

Τιμή πώλησης έβαλε ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ρωσίας, στον Φιόντορ Τσάλοβ, ύψους 1.5 εκατομμυρίου ευρώ.

Με το μέλλον του Ρώσου φορ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καϊσέρισπορ της Τουρκίας, ασχολούνται τα ρεπορτάζ της πατρίδας του.

Σύμφωνα με το Sport24.ru, ο Δικέφαλος έθεσε τιμή εκκίνησης το 1.500.000 ευρώ όσον αφορά την πώληση του Φιόντορ Τσάλοβ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.

Κύρια αιτία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θεωρείται πως ο ΠΑΟΚ δεν υπολογίζει τον Ρώσο επιθετικό, ενώ και ο ίδιος, ενδέχεται να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είτε εντός Ρωσίας είτε σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Φιόντορ Τσάλοβ σε 64 συμμετοχές έχει καταγράψει 8 γκολ και 8 ασίστ, με το μέλλον του στ' «ασπρόμαυρα» να κατέχει λίγες πιθανότητες.

