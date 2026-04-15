Στην έξοδο από την Μοντερέι ο Μαρσιάλ: «Προπονείται μόνος του»

Σύντομη αποδεικνύεται η θητεία του Γάλλου επιθετικού και στο Μεξικό.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Αντονί Μαρσιάλ προπονείται μόνος του εν μέσω φημών για πειθαρχικά παραπτώματα που τον έχουν φέρει εκτός πλάνων του προπονητή του.
Με μόλις 1 γκολ και 3 ασίστ σε 20 συμμετοχές, το μέλλον του άλλοτε άσου της ΑΕΚ φαίνεται ότι βρίσκεται μακριά από την Μοντερέι, ενώ φέρεται ήδη να υπάρχει ενδιαφέρον από το MLS.
DE BOMBA… A BUSCAR SU SALIDA 💣— Futbol Total (@futboltotal) April 13, 2026
Anthony Martial pasó de ser un fichaje ilusionante a un problema en Rayados, y todo apunta a que su etapa en Monterrey está cerca de terminar.
💥 El francés no entrena con el grupo y trabaja por separado, en medio de versiones de indisciplina… pic.twitter.com/Mgdu9Ivs6M