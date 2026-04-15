Στην έξοδο από την Μοντερέι ο Μαρσιάλ: «Προπονείται μόνος του»

Σε διαδικασία αποχώρησης και από την Μοντερέι φαίνεται πως βρίσκεται ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ.

Σύντομη αποδεικνύεται η θητεία του Γάλλου επιθετικού και στο Μεξικό.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Αντονί Μαρσιάλ προπονείται μόνος του εν μέσω φημών για πειθαρχικά παραπτώματα που τον έχουν φέρει εκτός πλάνων του προπονητή του.

Με μόλις 1 γκολ και 3 ασίστ σε 20 συμμετοχές, το μέλλον του άλλοτε άσου της ΑΕΚ φαίνεται ότι βρίσκεται μακριά από την Μοντερέι, ενώ φέρεται ήδη να υπάρχει ενδιαφέρον από το MLS.