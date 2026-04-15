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Στην έξοδο από την Μοντερέι ο Μαρσιάλ: «Προπονείται μόνος του»

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Σε διαδικασία αποχώρησης και από την Μοντερέι φαίνεται πως βρίσκεται ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ. 

Σύντομη αποδεικνύεται η θητεία του Γάλλου επιθετικού και στο Μεξικό. 

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Αντονί Μαρσιάλ προπονείται μόνος του εν μέσω φημών για πειθαρχικά παραπτώματα που τον έχουν φέρει εκτός πλάνων του προπονητή του. 

Με μόλις 1 γκολ και 3 ασίστ σε 20 συμμετοχές, το μέλλον του άλλοτε άσου της ΑΕΚ φαίνεται ότι βρίσκεται μακριά από την Μοντερέι, ενώ φέρεται ήδη να υπάρχει ενδιαφέρον από το MLS. 

Στην έξοδο από την Μοντερέι ο Μαρσιάλ: «Προπονείται μόνος του»