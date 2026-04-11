ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Στέφανε...»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη.

Νέα απώλεια στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, καθώς ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας, Στέφανος Μπορμπόκης, «έφυγε» στα 59 του έτη.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.



Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.



Ήρθε… pic.twitter.com/bKM8XCTiKJ — PAOK FC (@PAOK_FC) April 11, 2026

Τα συλλυπητήριά της έστειλε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανέφερε:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Στέφανου Μπορμπόκη που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»

