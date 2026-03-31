Με μία χορταστική ισοπαλία κόντρα στη Σουηδία (2-2) έκλεισε τις υποχρεώσεις της, η Εθνική Νέων, με τον Ανέστη Μύθου με δύο γκολ να είναι ο πρωταγωνιστής.

Σουηδία και Ελλάδα αναμετρήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Φρανκφούρτης της Γερμανίας, σε ένα παιχνίδι χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό κίνητρο, καθώς αμφότερες είχαν αποκλειστεί από την τελική φάση του EURO U19.

Ο κόουτς Βαγγέλης Μόρας έδωσε φανέλα βασικού σε αρκετούς παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής, με τους Σουηδούς να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο 10' ο Άρχοβ απείλησε, με τον Καλτσά να λέει όχι, όμως δύο λεπτά μετά ο ίδιος παίκτης σκόραρε για το 1-0, μετά από ασίστ του Λιούνγκβιστ. Νέα καλή φάση στο 26' με τον Μποζίτσεβιτς, όμως στο 36' ήταν η ώρα του Ανέστη Μύθου, με τον 19χρονο φορ του ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει για το 1-1 του ημιχρόνου, καθώς στις καθυστερήσεις ο Ελευθεριάδης δεν βρήκε στόχο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Νόρντβαλ να απειλεί στο 48ο λεπτό και τον Καλτσά να έχει απάντηση, όμως το... μοιραίο για την Ελλάδα ήρθε στο 65' με τον Όμαν να βρίσκει δίχτυα για το 2-1. Άμεση προσπάθεια -δίχως αποτέλεσμα- να απειλήσουν οι παίκτες της «Γαλανόλευκης», με την ευκαιρία του Τσιότα στο 71'.

Το εντυπωσιακό και χορταστικό 2-2 παρέμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, με την Ελλάδα να ολοκληρώνει τον πολύ δύσκολο όμιλό της στην 3η θέση με δύο βαθμούς, πίσω από Γερμανία και Αυστρία, με την πρώτη να κερδίζει το εισιτήριο για το ερχόμενο EURO U19.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Σουηδία Κ19: Πέρσον, Όμαν, Πέρσον, Χαλίλιν, Σάντμπεργκ, Νόρντβαλ, Νόρντιν(57' Γκάιγκερ), Άρχοβ, Μποζίτσεβιτς, Άντερσο0ν(68' Όπονγκ), Λιουνγκβιστ(68΄Καψιμάλης)

Ελλάδα Κ19: Καλτσάς, Τσιότας, Ντούνγκα, Ογκιεμπάντε, Ψυρόπουλος, Καλοσκάμης, Ελευθεριάδης(86΄Ζέκα), Σαρρής, Χαρούπας(60' Τσίγκας), Μπώκος(69΄Παπανικόπουλος), Μύθου

