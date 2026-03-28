Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταύρωσαν τα... ξίφη τους στην Αθήνα, σε ένα ακόμα ντέρμπι στη φετινή Κ15, στην οποία οι Θεσσαλονικείς κυριαρχούν πλήρως.
Στα του αγώνα, ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Κακάλη, ενώ ο «μπόμπερ» Πριόβολος σφράγισε τη νίκη στο 2ο ημίχρονο για το τελικό 0-2, με τον φορ του ΠΑΟΚ να βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των σκόρερ μαζί με τον Κορμανό της ΑΕΚ.
21/21 νίκες για τους παίκτες των Δημητριάδη-Βασιλάκου και 63 βαθμοί, στο +12 από τον 2ο Ολυμπιακό και στο +21 από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που ακολουθούν.
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι «Πράσινοι» δεν έχουν αγωνιστική υποχρέωση, καθώς έδωσαν το παιχνίδι τους με τον ΝΠΣ Βόλο, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο.