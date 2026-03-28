Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό (0-2), με τον Δικέφαλο να «σπάει» όλα τα ρεκόρ με 21/21 νίκες στη φετινή Super League K15.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ διασταύρωσαν τα... ξίφη τους στην Αθήνα, σε ένα ακόμα ντέρμπι στη φετινή Κ15, στην οποία οι Θεσσαλονικείς κυριαρχούν πλήρως.

Στα του αγώνα, ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Κακάλη, ενώ ο «μπόμπερ» Πριόβολος σφράγισε τη νίκη στο 2ο ημίχρονο για το τελικό 0-2, με τον φορ του ΠΑΟΚ να βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των σκόρερ μαζί με τον Κορμανό της ΑΕΚ.

21/21 νίκες για τους παίκτες των Δημητριάδη-Βασιλάκου και 63 βαθμοί, στο +12 από τον 2ο Ολυμπιακό και στο +21 από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό που ακολουθούν.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οι «Πράσινοι» δεν έχουν αγωνιστική υποχρέωση, καθώς έδωσαν το παιχνίδι τους με τον ΝΠΣ Βόλο, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο.

