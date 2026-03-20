Έκαναν τη δουλειά Στρασμπούρ, Άλκμααρ, Σαχτάρ

Στρασμπούρ, Άλκμααρ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, που είχαν πάρει προβάδισμα από τα πρώτα ματς, τσέκαραν τα εισιτήριά τους για τους «8» του Conference League.

Τα χρειάστηκε η Στρασμπούρ κόντρα στην Ριέκα, όμως τα κατάφερε στο φινάλε και θα παίξει με την Μάιντς στους «8». Οι Κροάτες, που είχαν χάσει 1-2 στην έδρα τους, προηγήθηκαν στο 21’ με κοντινό πλασέ του Γκόγιακ, όμως οι Γάλλοι βρήκαν το γκολ που χρειάζονταν στο 71’ έπειτα από ωραία ντρίμπλα και πάσα του Νανάσι και όμορφο τελείωμα του Μπάρκο.

Κοντά σε κάζο βρέθηκε η Σαχτάρ Ντόνετσκ, όμως στο φινάλε πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα συναντήσει την Άλκμααρ. Η Λεζ Πόζανε είχε χάσει 1-3 στο πρώτο ματς και μπήκε δυνατά στο δεύτερο. Στο 14’ ο Ίκακ έγραψε το 0-1 με κεφαλιά στην πλάτη της άμυνας και στο 45+7’ με πέναλτι το 0-2 δίνοντας ελπίδες στους Πολωνούς. Αυτές χάθηκαν με άδοξο τρόπο στο 67’ με το αυτογκόλ του Μουτίνιο που διαμόρφωσε το τελικό 1-2 και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Αρντά Τουράν.

Πιο χαλαρή ήταν η Άλμααρ που μετά το 2-1 εντός, διέλυσε με 0-4 την Σπάρτα Πράγας παίρνοντας πανηγυρική πρόκριση. Μόλις στο 8’ ο Γιένσεν άνοιξε το σκορ, στο 58’ ο Πάροτ έκανε το 0-2 με άψογο τελείωμα και στο 62’ το τρομερό αριστερό του Μιγιάνς πήγε στη γωνία για το 0-3. Το τελικό 0-4 έκανε στο 73’ σε κενό τέρμα ο Ντααλ μετά την ασίστ ο Πάροτ.