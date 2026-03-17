Άρης: Μπήκε ο Καντεβέρε ενόψει ΟΦΗ, θεραπεία και ατομικό για τρεις

Ο Τίνο Καντεβέρε συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης ενόψει ΟΦΗ, ενώ οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκαναν ατομικό και θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

Η προπόνηση της Τρίτης, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με παιχνίδια αερόβιας μορφής και ολοκληρώθηκε με τακτική.

O Τίνο Καντεβέρε συμμετείχε στο πρόγραμμα, οι Φρέντρικ Γένσεν και Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος έκανε θεραπεία.

Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ (22/03, 19:00), στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League (τελευταία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος).