Η αστοχία της ΕΛΑΣ και η αφωνία της Πολιτείας οδηγούν σε ένα θλιβερό συμπέρασμα

Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε δημοσίως την υπόθεση της δολοφονίας Κλεομένη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δημιουργεί μια δικαιολογημένη ανησυχία για το δρόμο που ακολούθησε η αστυνομική έρευνα. Γράφει ο Κυριάκος Θωμαΐδης.

Έγκριτοι νομικοί εξηγούσαν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθούν σημαντικά στοιχεία. Όταν η αστυνομική έρευνα ακολουθεί μία συγκεκριμένη οδό και δεν δέχεται εξαρχής ότι πρόκειται για περιστατικό με οπαδικά κίνητρα, τότε αλλάζουν πλήρως τα δεδομένα. Ακολουθούνται μέθοδοι και τακτικές που έχουν να κάνουν με το έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.

Κι όμως: Η Διεύθυνση Αθλητικής Βίας της ΓΑΔΑ, η οποία πλέον υπάγεται στο ελληνικό FBI, από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας του εικοσάχρονου οπαδού του ΠΑΟΚ είχε διαπιστώσει το οπαδικό υπόβαθρο. Άλλωστε αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις πρώτες του δηλώσεις.

Είναι απορίας άξιο γιατί η εκπρόσωπος Τύπου ης ΕΛ.ΑΣ. επέμενε (και μάλιστα δύο φορές) ότι το σενάριο περί οπαδικών κινήτρων δεν είναι ξεκάθαρο. Αν τη λογική της, την ακολούθησε και η αστυνομική έρευνα, τότε πολύ φοβόμαστε πως χάθηκε πολύτιμος χρόνος, καθώς είναι κρίσιμες οι πρώτες 48 ώρες για την εξιχνίαση οποιουδήποτε εγκλήματος.

Δεν θα επιχειρήσουμε ανάλυση της ανθρωπογεωγραφίας των εμπλεκομένων οπαδών του Άρη και του ΠΑΟΚ στο περιστατικό, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε ζητήματα που δεν αφορούν τη δημοσιογραφική έρευνα. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να καταδείξουμε την αβελτηρία της πολιτείας, η οποία προέρχεται κυρίως από την αμηχανία της.

Θυμάστε τον κακό χαμό που έγινε όταν δολοφονήθηκε ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης; Έκλεισαν για δύο μήνες τα γήπεδα και φτιάξαμε τον πιο σκληρό νόμο της Ευρώπης για την οπαδική βία.

Θυμάστε τι έγινε όταν δολοφονήθηκε ο Άλκης; Όλοι έλεγαν την ίδια φράση. Θα είναι ο τελευταίος. Την έλεγε ακόμη και ο Κλεομένης που κρατούσε ως μαθητής του Λυκείου πανό για τον Άλκη μαζί με Αρειανό συμμαθητή του.

Το μόνο που καταφέραμε ήταν να δημιουργήσουμε διαρκείς εστίες έντασης στη Θεσσαλονίκη και πλήρη βεβαιότητα ότι το επόμενο θύμα ήταν κοντά. Στην αρχή η πολιτεία αντιμετώπιζε όσους έλεγαν ότι θα θρηνήσουμε και πάλι νεκρό ως γραφικούς. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε δύο φορές στη Βουλή ο δήθεν νόμος – μοντέλο. Το μόνο που πέτυχε ο νομοθέτης ήταν να κλείνει το γήπεδο επειδή κάποιος έριξε ένα μπουκάλι ή μια κροτίδα. Στην κοντόφθαλμη λογική του δεν υπήρχαν ούτε ραντεβού θανάτου ούτε επεισόδια σε γειτονιές και σε σχολεία.

Τώρα που ο νόμος αποδείχτηκε αναποτελεσματικός, η πολιτεία σιωπά. Ο αρμόδιος υπουργός για τον αθλητισμό δεν έχει κάνει ούτε μισή δήλωση για τον Κλεομένη. Λες και η δολοφονία έγινε σε άλλη χώρα. Είναι σαν να αποδέχεται ότι ο Κλεομένης δεν θα είναι το τελευταίο θύμα.