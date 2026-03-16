Razvan effect: Καλύτερη επίθεση ο ΠΑΟΚ, 14 διαφορετικοί σκόρερ στο πρωτάθλημα

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει να βρίσκει λύσεις από παντού στην επίθεση, με 14 διαφορετικούς σκόρερ και 51 γκολ στο πρωτάθλημα.

Μία (ακόμα) ευρεία νίκη για τον Δικέφαλο του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος -κυρίως- εντός έδρας μεταμορφώνεται προς το καλύτερο, διατηρώντας το αήττητο στην Τούμπα εντός συνόρων για έναν και πλέον χρόνο, κάτι που τον επανάφερε (ξανά) στην κορυφή της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Σε περίπτωση νίκης στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο (22/3), ο Δικέφαλος θα μπει ως πρώτος στα playoffs, έχοντας το πλεονέκτημα σε όλες τις ισοβαθμίες, καθώς στα ντέρμπι με τους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου παρέμεινε αήττητος με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Τελευταίο «θύμα» ο Λεβαδειακός, με τον οποίο ο ΠΑΟΚ «μονομαχεί» για την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Οι «ασπρόμαυροι» εγκλώβισαν την επίθεση των Βοιωτών, οι οποίοι κατέγραψαν μόλις δύο τελικές, με αποτέλεσμα να μείνουν στο «μηδέν» και στα 50 συνολικά γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Πριν τη σέντρα του ματς, οι Θεσσαλονικείς μετρούσαν 48 τέρματα, ενώ με τα γκολ των Τάισον, Γερεμέγιεφ και Χατσίδη, ο αριθμός έφτασε στα 51, και πλέον φιγουράρουν με τη λεζάντα της κορυφαίας επίθεσης στο πρωτάθλημα.

Επιθετικός πλουραλισμός στα καλύτερά του!

Τρεις διαφορετικοί σκόρερ κόντρα στον Λεβαδειακό, μία συνηθισμένη εικόνα για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, που βρίσκει συνεχώς διαφορετικούς πρωταγωνιστές και δεν στέκεται σε ένα πρόσωπο.

51 συνολικά γκολ από 14 παίκτες μετράνε οι «ασπρόμαυροι», με τον επιθετικό πλουραλισμό να είναι στα... καλύτερα του. Από επτά τέρματα οι Γιακουμάκης, Κωνσταντέλιας και Οζντόεφ, με τον Τάισον να «πλησιάζει» στα έξι και τον Γερεμέγιεφ να φτάνει ήδη τα τέσσερα γκολ, σε μόλις εννιά αγωνιστικές.

Μάλιστα, τα 22 από τα 51 γκολ έχουν έρθει από Έλληνες παίκτες, δείγμα πως ο ΠΑΟΚ «επενδύει» στο ελληνικό στοιχείο, τόσο σε επίπεδο ακαδημιών, όσο και στις μεταγραφές, «γεμίζοντας» διεθνείς το ρόστερ του.

Στον Βόλο για το... ρεκόρ παραγωγικότητας

Πλέον, ο ΠΑΟΚ όντας στην κορυφή της επιθετικής παραγωγικότητας, πηγαίνει στο Βόλο, κυνηγώντας ρεκόρ -εκτός από τη νίκη- «ασπρόμαυρης» επίθεσης.

Αν ο Δικέφαλος ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια ως η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος, θα το πράξει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη μέσα στην τελευταία πενταετία, κάτι που φέρει φαρδιά πλατιά την «υπογραφή» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Για την ιστορία, την περίοδο 2024-25 ο ΠΑΟΚ μέτρησε 51 γκολ, ενώ τη σεζόν 2023-24 είχε πετύχει 66. Παρόμοια συγκομιδή και το 2021-22, όταν οι «ασπρόμαυροι» είχαν φτάσει τα 50 γκολ, συγκομιδή που την έχουν ήδη ξεπεράσει τη φετινή σεζόν.

