Παναθηναϊκός: Ο Ρενάτο Σάντσες κάνει την πιο γεμάτη σεζόν του στην τετραετία!

Παρά τα μεγάλα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν, ο Πορτογάλος άσος έχει βάλει ξανά... μπρος τις μηχανές και με τον Παναθηναϊκό πραγματοποιεί την πιο γεμάτη σεζόν του στην τετραετία.

Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ τα προσόντα του, παρά μόνο για τον βαθμό που είναι σε θέση να τα βγάλει στο χορτάρι. Μιλάμε άλλωστε για παίκτη με συνολικές μεταγραφές που αγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ. Με θητεία σε Μπενφίκα, Μπάγερν, Σουόνσι, Λιλ, Παρί Σ.Ζ.

Γνωστό τοις πάσι το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί από προβλήματα τραυματισμών ο Ρενάτο Σάντσες. Κάθε συμμετοχή του όμως από την αρχή της σεζόν, ξεχείλιζε από ποιότητα. Ανέβαζε επίπεδο τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.

Οι τραυματισμοί δεν έλειψαν βέβαια ούτε τη φετινή χρονιά. Περί τους δύο μήνες έμεινε στα "πιτς" στο φινάλε του 2025. Τον τελευταίο καιρό όμως ο 28χρονος άσος έχει μπει για τα καλά στην εξίσωση του Τριφυλλιού κι αποτελεί σίγουρα έναν από τους λόγους της αγωνιστικής ανόδου των Πρασίνων, δίνοντας σκληράδα, ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο του.

Η χθεσινή (12/3) συμμετοχή με την Μπέτις, όπου ήταν ένας εκ των κορυφαίων για το συγκρότημα του Μπενίτεθ στη μεγάλη νίκη επί των Ανδαλουσιανών, ήταν η 20η φετινή σε όλες τις διοργανώσεις για τον Ρενάτο Σάντσες, έχοντας 1 γκολ και 1 ασίστ.

Συνολικά ο Πορτογάλος χαφ μετράει 1026 λεπτά στο ενεργητικό του, τα οποία είναι τα περισσότερα που έχει αγωνιστεί εδώ και μία τετραετία! Συγκεκριμένα από τη σεζόν 2021-22 (32 συμ., 2.218 λεπτά), την τελευταία δηλαδή που έκανε με τη φανέλα της Λιλ, οδηγώντας την Παρί Σ.Ζ. στην απόφαση να δώσει 15 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2022. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι βρισκόμαστε ακόμα στα μέσα Μαρτίου κι έχουμε μπροστά μας 8 ματς πρωταθλήματος και τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι ακόμα για τον Παναθηναϊκό.

Έκτοτε, ο Ρενάτο Σάντσες δεν έβαλε ποτέ τόσα αγωνιστικά λεπτά στο... κοντέρ του κι ας μέτρησε κάποιες χρονιές παραπάνω συμμετοχές.

Την πρώτη σεζόν του στην Παρί ολοκλήρωσε με 27 συμμετοχές αλλά μόλις 905 λεπτά. Την επόμενη χρονιά που τον βρήκε δανεικό στη Ρόμα, έπαιξε πολύ λιγότερο, αφού αντιμετώπισε αρκετούς τραυματισμούς. Μόλις 262 λεπτά στις 12 συμμετοχές του, ενώ στην περσινή θητεία του στην Μπενφίκα αγωνίστηκε σε 21 ματς για 634 λεπτά.