Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει η Κόμο έκανε ανατροπή εντός έδρας κόντρα στην Λέτσε (3-1) και συνεχίζει να ονειρεύεται τα… αστέρια.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έφτασε τη μια ντουζίνα νίκες στη φετινή Serie A μετά το 3-1 σε βάρος της Λέτσε, η οποία προηγήθηκε στο 13’ με κεφαλιά του Κουλιμπαλί. Η Κόμο όμως έβγαλε αντίδραση μόλις 5 λεπτά μετά όταν ο Χεσούς Ροδρίγες γύρισε στον Δουβίκα [8o γκολ στο Campionato] και εκείνος ισοφάρισε και στο 35’ ο δημιουργός έγινε σκόρερ περνώντας τον Φαλκόνε και πλασάροντας στην κενία εστία (2-1). Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 44’ ο Κεμπφ με κεφαλιά έπειτα από φάουλ του Ντα Κούνια. Στο -2 από το Champions League και την 5η θέση η Κόμο έπειτα από 26 αγώνες, μέσα στη ζώνη του υποβιβασμού η Λέτσε.