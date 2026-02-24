Καθυστερεί λόγω... Χιμένεθ του Γρηγορίου

Η ανακοίνωση της πρόσληψης του Μιχάλη Γρηγορίου από τον Άρη θα πάρει μια μικρή παράταση, λόγω Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, όμως ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τον Άρη.

Οι κιτρινόμαυροι περιμένουν να τακτοποιηθεί πρώτα το ζήτημα με τη λύση συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ, παίρνοντας μια μίνι παράταση χρόνου, ώστε να ανακοινώσουν τον νέο τεχνικό της ομάδας και να επισημοποιηθεί η νέα σελίδα του αγωνιστικού τμήματος.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη σηκώσει μανίκια και η όλη καθυστέρηση δε θα επηρεάσει τις εργασίες στο αγωνιστικό, καθώς ο Άρης προετοιμάζεται ήδη για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας την επιστροφή στις νίκες και στα θετικά αποτελέσματα, στο ντεμαράζ της σεζόν.