Κωνσταντινίδης: «Κλειδί είναι η ομοιογένεια - Πάντα στο πλευρό μας ο κόσμος»

Ο στενός συνεργάτης του Ραζβάν Λουτσέσκου, Παντελής Κωνσταντινίδης σχολίασε στην NOVA τις απουσίες του ΠΑΟΚ ενόψει ΠΑΟΚ, αλλά και την ομοιογένεια που υπάρχει στους «ασπρόμαυρους».

Νέο ντέρμπι για τους Θεσσαλονικείς, το τέταρτο συνεχόμενο, έχοντας αποδείξει πως στα ντέρμπι είναι η καλύτερη ομάδα έως τώρα. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο κομμάτι των απουσιών, αλλά και στην στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη NOVA:

«Η ομάδα δουλεύει πολύ καιρό μαζί. Αυτό της δίνει μια ομοιογένεια. Όταν λείπουν σημαντικές μονάδες από αυτήν την ομοιογένεια καλύπτονται τα κενά και φαίνονται λιγότερο οι απουσίες. Τα παιδιά μπαίνουν και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ποιες είναι οι απαιτήσεις που υπάρχουν».

Για την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού τόνισε ότι δεν ήταν εύκολη καθώς οι πράσινοι είναι μια αξιόλογη ομάδα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του διευκόλυνε τον εαυτό του.

«Θέλουμε η ομάδα να έχει διάρκεια. Κάθε φορά προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και άλλο».

Για το ματς με την ΑΕΚ τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει με τη σωστή νοοτροπία, να είναι αγωνιστικά έτοιμος, αλλά και οι λεπτομέρειες να είναι με το μέρος του.

«Παίζουμε στην έδρα μας και αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό μας και το γήπεδο θα είναι γεμάτο».

Για το τι κάνει τον ΠΑΟΚ να έχει το πάνω χέρι έναντι του ανταγωνισμού: «Η ομοιογένεια. Τα παιδιά ξέρουν το τι ζητάμε στο γήπεδο. Μπαίνουν πολύ συγκεντρωμένα στο γήπεδο και με πνεύμα κυριαρχίας για να τελειώσουν τα ματς».