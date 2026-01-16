Προετοιμασία μετ΄εμποδίων - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων ενόψει ΟΦΗ, ωστόσο, αντιμετωπίζει ακόμη αρκετά προβλήματα ιώσεων - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου συνεχίζεται μετ΄εμποδίων για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (18/1 19:30), καθώς αρκετοί παίκτες βρίσκονται στα «πιτς» λόγω ίωσης.

Μέσα από τις φωτογραφίες της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές όπως ο Μαλιγκίν έχουν «ανέβει» για προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, για να βγει με πλήρη σύνθεση η προπόνηση του ΠΑΟΚ ελέω των ιώσεων.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Ολυμπιακό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με τους προπονητές στον τομέα της κατοχής της μπάλας και της τακτικής μέσα από διάφορες ασκήσεις και στο φινάλε έπαιξαν οικογενειακό δίτερμα.

Οι Καμαρά , Σάστρε , Θυμιάνης προπονήθηκαν κανονικά, ο Ντεσπόντοφ ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ο Παβλένκα έκανε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Ιβανούσετς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (17.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45.