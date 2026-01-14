Ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό για τον 16χρονο Νεμπή - Η αγκαλιά του Μπενίτεθ (pics)

Ο νεαρός, μέλος της Κ19 των «πράσινων» μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι στο 90’.

Ο γεννημένος στις 9/2/2009 Ιάσωνας Νεμπής, πήρε τη θέση του Σφιντέρσκι στο 90' και έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα με το νούμερο 53 στην πλάτη, μόλις στα 16 του χρόνια.

Με το σφύριγμα της λήξης ο Μπενίτεθ του επεφύλλασε μια θερμή αγκαλιά.

Ο νεαρός είναι μέλος της Κ19 και βρίσκεται στον Παναθηναϊκό από το καλοκαίρι του 2024 όταν παρακολούθησε την προετοιμασία στην Αυστρία.

Αρχικά ενσωματώθηκε στην Κ17 και έγινε διεθνής με την Εθνική Παίδων στην οποία έκανε ντεμπούτο στις 13/11/2024.

Από την έναρξη της φετινής σεζόν εντάχθηκε στην Κ19 των «πράσινων» όπου στο πρώτο του ματς που μπήκε ως αλλαγή κόντρα στον Λεβαδειακό και σκόραρε. Συνολικά φέτος έχει έξι γκολ και μία ασίστ σε 11 συμμετοχές.

Ο Νεμπής γεννήθηκε στο Μαρούσι αλλά μετακόμισε για οικογενειακούς λόγους στην Κροατία όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ξεκίνησε στη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ κι έπειτα μετακινήθηκε στην μεγάλη ομάδα της πόλης, Ντινάμο. Εκεί σημείωσε 119 γκολ σε 97 αγώνες σε τέσσερα χρόνια. Η Ομοσπονδία του πρότεινε να αγωνιστεί με την Κ15 αλλά εκείνος προτίμησε την Εθνική Ελλάδας.