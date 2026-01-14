Ο αρχηγός «Μπάκα» τους τελείωσε, ο Τετέι και ο Παντελίδης τους χόρεψαν και ο Παναθηναϊκός είχε υπογραφή Μπενίτεθ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σπουδαία βραδιά του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα που με χατ-τρικ οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε εύκολη νίκη επί του Αρη και πρόκριση με 3-0 και τους Τετέι, Παντελίδη, που έκαναν παπάδες και χόρεψαν την άμυνα του Αρη, αλλά και τον Ράφα Μπενίτεθ που παρουσίασε το δικό του σχέδιο για πρώτη φορά φέτος και ήταν ελκυστικό επιθετικά.

Το παιχνίδι το αποψινό ήταν κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό, που αν το έχανε θα έμενε ουσιαστικά χωρίς στόχο στην Ελλάδα από Γενάρη μήνα. Στα δύσκολα, εκεί που καίει η μπάλα, βγαίνουν μπροστά οι προσωπικότητες. Ο Τάσος Μπακασέτας σαν αρχηγός της ομάδας, είπε «από εδώ δεν περνάτε σήμερα ξεχάστε το». Και σε ρόλο 8 ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, πέτυχε τρία γκολ και οδήγησε την ομάδα του σε μία μεγάλη πρόκριση στον ημιτελικό του κυπέλλου.

Το πρώτο το πέτυχε με σουτ έξω από την περιοχή, από αυτά που έχει βάλει στην καριέρα του και τα άλλα δύο από το σημείο του πέναλτι. Εκεί που φέτος έχει φανεί ότι υπάρχει πρόβλημα με χαμένα πέναλτι του Σφιντέρσκι, πήρε ο αρχηγός την μπάλα δύο φορές και το 1-0 έγινε 3-0 και τελείωσε το ματς. Ναι ξέρω αυτοί, που έχετε ξεσκίσει με χυδαίο τρόπο τόσο καιρό τον Μπάκα, θα πείτε «σιγά μωρέ δύο πέναλτι έβαλε». Δεν πειράζει ξυδάκι και πάμε παρακάτω. Ο Μπάκα σήμερα είχε την μπαγκέτα και ο Τετέι και ο Παντελίδης τους χόρεψαν.

Λες και παίζουν χρόνια στον Παναθηναϊκό βρισκόντουσαν με κλειστά τα μάτια. Ο Τετέι θωρηκτό πραγματικά, δεν κοβόταν παρά μόνο με φάουλ, θα μπορούσε να σκοράρει και επειδή άκουσα τον Χιμένεθ στο τέλος έχει μεγάλο θράσος, που σε αυτό το ματς μίλησε για την διαιτησία. Ο Τετέι δέχθηκε όχι ένα, αλλά τρία μαρκαρίσματα, για κάρτες από Αλβάρο (24’), Ρόουζ (28’), Τεχέρο (50’) και κανείς δεν είδε κάρτα. Εφαγε το ξύλο της αρκούδας και έδειξε πόσο σπουδαία μεταγραφή είναι για τον Παναθηναϊκό, που έχει πλέον ένα σημείο αναφοράς και πάλι στην επίθεση.

Κοντά του το φιλαράκι του Παύλος Παντελίδης , που όποτε έπαιρνε την μπάλα στα πόδια του έλεγε «δεν σας βλέπω» και τους πέρναγε με όλους τους τρόπους. Η συνεργασία των Τετέι, Παντελίδη θύμισε μέρες Κηφισιάς, αλλά το φοβερό είναι, ότι συνεχίζουν να το κάνουν και στον Παναθηναϊκό, που είναι άλλες οι απαιτήσεις. Και το έκαναν λες και παίζουν χρόνια στον Παναθηναϊκό. Και όταν βγήκαν από το γήπεδο ο κόσμος του Παναθηναϊκού τους αποθέωσε, διότι είδε επιτέλους ταχύτητα, δύναμη και ποιότητα.

Θέλω να σταθώ και στον νεαρό Μπόκο που απόψε έδειξε, γιατί ακούγονται τόσο καλά λόγια από το καλοκαίρι και στην προετοιμασία, που τον είδαμε. Εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, είχε δύο φάσεις, που θα μπορούσε να σκοράρει και ανασταλτικά με εξαίρεση ένα λάθος στάθηκε καλά και κάλυπτε σωστά.

Ο Παναθηναϊκός έφθασε σε τρία γκολ και άλλες τόσες φάσεις για γκολ, αξιοποιώντας το ρισκαδόρικο 4-4-1-1, που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ο Ράφα Μπενίτεθ. Ολοι μας, όταν μάθαμε την ενδεκάδα ανησυχήσαμε, κυρίως, για το πως θα βγει η μάχη στο κέντρο. Και όμως το δίδυμο Τσιριβέγια, «Μπάκα» βγήκε μια χαρά και με στόχευση στο κάθετο ποδόσφαιρο στους γρήγορους Παντελίδη, Τετέι και με ενδιάμεσο σκαλοπάτι τον Σβιντέρσκι, που και αυτός μια χαρά τα κατάφερε.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με την σωστή νοοτροπία και έπιασε από τον λαιμό τον Αρη και δεν τον άφησε να πάρει ανάσα στην αρχή και προηγήθηκε με 1-0. Φυσικά αυτό το επιθετικό σχήμα έχει και τα ρίσκα του ειδικά, αν δεν το έχει χρησιμοποιήσει ξανά και για αυτό χρειάστηκε δύο φορές ο Λαφόν να φωνάξει δυνατά παρών και να χάσει άλλη μία μεγάλη ευκαιρία ο Μόντσου.

Γενικά, όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και είχε παίκτες, που έκαναν την διαφορά. Τώρα έχει δύο ημιτελικούς, που μοιάζουν με τελικό, διότι αν η ομάδα περάσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό θα παίξει με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, η τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ. Πολύ καλές οι ομάδες και οι δύο, αλλά σίγουρα, όποιος περάσει από το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θα είναι το φαβορί.

Το ευχάριστο είναι, ότι με το καλημέρα οι μεταγραφές κάνουν την διαφορά και ακόμα είναι να έρθουν και άλλοι για να ανεβάσουν στα ύψη την ποιότητα, την ταχύτητα και την δύναμη της ομάδας.

Χαμηλά η μπάλα και να αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει και τον προπονητή με στόχο στο τέλος της σεζόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να βλέπουνε μετά από χρόνια μία ομάδα με προοπτική, παρόν και μέλλον.