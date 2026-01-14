Με Τζολάκη και Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αρχική σύνθεση του Ολυμπιακού για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ (18:30).

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ στις 18:30 στο Φάληρο για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και η αρχική σύνθεση του Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή.

Ο Βάσκος τεχνικός στο «δίλλημα» Μπότης ή Τζολάκης στην εστία, επέλεξε τον βασικό του τερματοφύλακα, ενώ τετράδα στην άμυνα θα ξεκινήσουν οι Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν και Ορτέγκα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Γκαρθία και Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Μαρτίνς και Γιαζίτσι, με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτσι, Μαρτίνς, Ταρέμι.