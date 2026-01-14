Ο Τσε Άνταμς έβαλε δύο γκολ και η Τορίνο πέρασε από το Olimpico κόντρα στην Ρόμα (2-3) και στα προημιτελικά του Coppa Italia.

«Αντίο» στο Κύπελλο Ιταλίας είπαν οι Giallorossi, οι οποίοι ηττήθηκαν στην έδρα τους από την Τορίνο με γκολ στο 90’. Στους «8» η Granata θα παίξει με την Ίντερ σε μονό αγώνα.



Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 35' λεπτό με τον Ανταμς που έστειλε τη μπάλα στη γωνία με σουτ εκτός περιοχής, για να έρθει η ισοφάριση της ομάδας του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στο 47′ με τον Ερμόσο που εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Μπέιλι (1-1). Στο 52′, ο ξανά ο Άνταμς με τελείωμα εντός περιοχής, μετά από ασίστ του Βλάσιτς, έγραψε το 1-2 για την Toro, αλλά η Ρόμα απάντησε και πάλι με τον 16χρονο, Αρένα, να κάνει το 2-2 με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γουέσλεϊ από αριστερά. Το φινάλε όμως ήταν για την Τορίνο, η οποία με γκολ του Ιλκάν στο 90' έφυγε με το 2-3 και την πρόκριση από την Αιώνια Πόλη.