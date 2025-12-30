Σπανός: «Η Αναγέννηση Καρδίτσας θα παλέψει μέχρι το τέλος για την άνοδο»

Έπιασε δουλειά στην ΑΣΑ ο Δημήτρης Σπανός στη θέση του Τίμου Καβακά.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής τον Ηρακλή στον 1ο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2.

Ο Δημήτρης Σπανός, που ανέλαβε τη Δευτέρα 29/12 προπονητής της ομάδας έθεσε ως στόχο της ΑΣΑ την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Οι δηλώσεις του νέου τεχνικού των κιτρινόμαυρων.

«Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές να έχουμε, ιδιαίτερα στους φιλάθλους της Καρδίτσας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό της ομάδας. Μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που έχω συναντήσει. Θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Τίμος Καβακάς έκανε πραγματικά καλή δουλειά κι εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το έργο του και αν γίνεται να το βελτιώσουμε.

Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα, η οποία θα το παλέψει μέχρι τέλους. Ελπίζουμε ότι θα κατορθώσουμε να κάνουμε τον στόχο πραγματικότητα και νομίζω ότι όλα εξαρτώνται από δουλειά, ταπεινότητα, σεμνότητα και ηρεμία. Ο κανόνας είναι ένας. Πρέπει το κάθε παιχνίδι να το παίζουμε σα να είναι το τελευταίο. Κερδίζοντας πετυχαίνουμε τον στόχο. Για να πετύχεις τον στόχο πρέπει να τα δώσεις όλα. Δύναμη, πάθος, θέληση, όρεξη είναι αυτοί οι κανόνες και αυτό είναι το φάρμακο για την επιτυχία. Είναι παιδιά έμπειρα, έχουν όλα πρωταγωνιστήσει. Δεν θα είναι βάρος να πρωταγωνιστείς σε μια ομάδα. Αν το θεωρούμε βάρος, τότε προτιμότερο είναι να κατακτήσουμε αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο για να μας φύγει το βάρος».

Στιγμές από την πρώτη προπόνηση του Σπανού στην Αναγέννηση