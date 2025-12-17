Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Μια στιγμή αδράνειας τα «γκρέμισε» όλα

Ο ΠΑΟΚ είχε την 7η θέση στα «χέρια» του απέναντι στη Μαρκό, όμως μία στιγμή αδράνειας στην «ασπρόμαυρη» άμυνα τα... γκρέμισε όλα.

Τσιφτσής: Στην πρώτη ευκαιρία της Μαρκό αντιδράει πολύ αποτελεσματικά, όμως, το 3-1 προέρχεται από τεράστια «γκάφα» του.

Κένι: Συνεχώς μπροστά βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί. Απίστευτες αντοχές παρότι παίζει συνεχόμενα 90λεπτα.

Κεντζιόρα: Εύκολο βράδυ για τον Πολωνό που δεν πιέστηκε καθόλου. Ίσως θα μπορούσε να είχε αντιδράσει καλύτερα στη φάση του Σεμπά.

Θυμιάνης: Πρώτη φορά βασικός ο Έλληνας μεσο-αμυντικός. Δεν ήταν κακός, χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του.

Τέιλορ: Πολλά ανεβάσματα αλλά κάπως διστακτικός στην τελική απόφαση. Φάνηκε ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση.

Μπιάνκο: Αρκετά τρεξίματα από τον Ιταλό, «μέσα» στο παιχνίδι και από τους διακριθέντες.

Οζντόεφ: Αρκετά θετικός στο πρώτο ημίχρονο, αντικαταστάθηκε νωρίς για να πάρει «ανάσες».

Ντεσπόντοφ: Ο «μοιραίος» θα μπορούσε να πει κάνεις, χάνοντας τη μία τελική μετά την άλλη ειδικά στο τέλος του ματς.

Κωνσταντέλιας: Δύο γκολ και τα... πάντα από τα πόδια του στο πρώτο ημίχρονο, φάνηκε η διαφορά μετά την έξοδο του.

Ιβανούσετς: Μέτριος ο Κροάτης, ενώ προσπάθησε αρκετά. Ούτε ένα... highlight στον αγώνα.

Μύθου: Γκολ για τον μικρό που το... έψαξε και το βρήκε. Από τους καλύτερους του αγώνα.

Οι αλλαγές:

Καμαρά: Επέστρεψε στα γκολ κάτι που χρειαζόταν καιρό. Πέραν αυτού όχι κάτι το αξιοσημείωτο.

Τάισον: Με το... καλημέρα φουριόζος, πίεσε πάλεψε, έδωσε ασίστ αλλά δεν ήταν αρκετό.

Τσάλοβ-Χατσίδης: Έπαιξα ελάχιστα και δεν μπορούν να κριθούν.

