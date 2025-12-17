Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Αναγκαστική αλλαγή στο 7' ο Σφιντέρσκι!

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε για το «Τριφύλλι» το ματς στην Καβάλα, αφού ο Κάρολ Σφιντέρσκι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 7ο λεπτό.

Ο Πολωνός επιθετικός του «Τριφυλλιού» πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι με την Καβάλα, όμως στην πρώτη του επιθετική ενέργεια τραυματίστηκε.

Σε μια σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά, πήρε την κεφαλιά αλλά βρήκε την μπάλα περισσότερο με το αυτί του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, αφού ζαλιζόταν.

Η κατάστασή του δεν μοιάζει ανησυχητική, με τον Σφιντέρσκι πάντως να τίθεται... νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα και να αντικαθίσταται από τον Πάντοβιτς.