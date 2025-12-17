Παναθηναϊκός: Με Βιλένα, Νίκα και Ταμπόρδα η ενδεκάδα με Καβάλα!

Πολλές αλλαγές από τον Ράφα Μπενίτεθ, που δίνει φανέλα βασικού κόντρα στην Καβάλα σε Νίκα, Ταμπόρδα αλλά και Βιλένα!

Το «Τριφύλλι» φιλοξενείται στις 16:00 από την Καβάλα, με στόχο να κάνει το «4Χ4» στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και να εξασφαλίσει έτσι την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Ζαρουρί, Λαφόν, Ντέσερς, Σάντσες, Κυριακόπουλο και Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Κότσαρης, με τους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Φικάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Βιλένα, Μπρέγκου και Νίκας, με τους Ταμπόρδα και Μαντσίνι στα άκρα και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Στάμελλος, Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μπόκος, Νεμπής και Πάντοβιτς.