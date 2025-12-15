Μπακασέτας - Τσιριβέγια οι μόνοι που διασώθηκαν

Ο Γιώργος Ζουρνός αναλύει πως το παιχνίδι των Μπακασέτα, Τσιριβέγια έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Βόλο.

Κακή εμφάνιση, νίκη όμως απέναντι στον Βόλο. Η ποιότητα του Ντέσερς και η εμφάνιση των Μπακασέτα και Τσιριβέγια, ότι μπορεί να κρατήσει ο Ράφα Μπενίτεθ που εσπευσμένα καλείται να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του.

Χρησιμοποιεί διαφορετικά τους Ντέσερς - Μπακασέτα

Ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιεί το ζευγάρι “10άρι - φορ”. Τις προηγούμενες φορές είχαμε δει αρκετά το Τζούρισιτς - Σβιντέρσκι και υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με το Μπακασέτας - Ντέσερς.

Με τον Σέρβο στο “10”, ο coach Μπενίτεθ ανοίγει αρκετά τα εξτρέμ του στις γραμμές και δίνει στον Τζούρισιτς πλήρη ελευθερία κινήσεων, ενώ ο Σβιντέρσκι και αυτός παίζει αρκετά με κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει όταν παίζει και ο Πάντοβιτς.

Όπως βλέπετε και παραπάνω στα hetampas (αριστερά Ντέσερς, δεξιά Μπακασέτας), τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά στην 4-2-3-1 διάταξη του Ράφα Μπενίτεθ. Οι δύο ποδοσφαιριστές, δεν είναι ιδιαίτερα κινητικοί, άλλα είναι τα προτερήματά τους και ο Ισπανός coach προσπαθεί να προσαρμοστεί για να πάρει τον καλύτερο εαυτό των αθλητών του.

Όταν λοιπόν ο Μπακασέτας παίζει, χρησιμοποιείται περισσότερο στην κεντρική και δεξιά πλευρά του γηπέδου και όχι σε ελεύθερο ρόλο. Αυτό σημαίνει πως για να έχει καλύτερη σύνδεση η ενδεκάδα, το “8άρι” του Παναθηναϊκού πρέπει να παίζει πιο ψηλά.

Ο Ντέσερς, φορ περιοχής που βγάζει το ψωμί του παίζοντας κοντά στην τελευταία γραμμή άμυνας και ανάμεσα στους αντίπαλους κεντρικούς αμυντικούς, δεν κάνει κάτι διαφορετικό, δεν παίζει όπως οι άλλοι φορ της ομάδας. Η συνεργασία των δύο, ένα από τα λίγα καλά που μπορεί να κρατήσει ο coach του Παναθηναϊκού.

Τι έκανε ο Μπακασέτας

Γκολ: 1

Key passes: 2

Σέντρες (επιτυχημένες): 6 (2)

Πάσες: 26 /34 (76%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 22/29 (76%)

Σουτ: 3

Επαφές: 55

Τάκλιν (επιτυχημένα): 3 (3)

Ανακτήσεις μπάλας: 5

Μονομαχίες (κερδισμένες): 13 (5)

Αρκετά μαχητικός, έδωσε ότι είχε. Καλή συνεργασία με τον φορ, σκόραρε. Προσπάθησε να πασάρει επιθετικά και να γίνει επικίνδυνος, όμως με 44% κατοχή στο γήπεδό σου και 211 ολοκληρωμένες πάσες συνολικά, οι 34 πάσες που κατέγραψε ο Μπακασέτας είναι ελάχιστες γενικά, πολλές όμως για το συγκεκριμένο ματς...

Πέδρο Τσιριβέγια

Δύσκολη κατάσταση και για αυτόν το παιχνίδι με τον Βόλο, ήταν όμως από τα λίγα καλά που μπορεί να κρατήσει ο coach Μπενίτεθ. Όταν είχε αναλάβει ο Ισπανός, ένα από τα πρώτα πράγματα που προσπάθησε να κάνει, ήταν να φέρει σε ρόλο οργανωτή τον συμπατριώτη του.

Στην αρχή δούλεψε, τα αποτελέσματα όμως φαίνεται πως είναι το μείζων για τον Ισπανό coach αυτόν τον καιρό, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε / έδωσε την μπάλα στον Βόλο. Τι έκανε ο Τσιριβέγια;

Έπαιξε στο “6” και έτρεξε πολύ, ειδικά προς την αριστερή πλευρά βοηθώντας αμυντικά και τον Καλάμπρια. Επιθετικά ο Παναθηναϊκός ήταν κακός, φυισκά ο Τσιριβέγια δε θα μπορούσε να διακριθεί, αμυντικά όμως βοήθησε πολύ την ομάδα του και πάλεψε.

Ασίστ: 1

Key pass: 1

Πάσες: 30 /37 (81%)

Πάσες στο αντίπαλο μισό: 11 / 18 (61%)

Μεγάλες πάσες: 1 / 2 (50%)

Επαφές: 49

Ανακτήσεις: 3

Μονομαχίες (κερδισμένες): 12 (7)

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει σταθερά κακό πρόσωπο, πλέον μένει και μακριά από την κατοχή μπάλας, δυσκολεύεται να επιτεθεί σε οργανωμένες άμυνες με ορθολογικό τρόπο. Τα προβλήματα είναι πολλά, βελτίωση δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά και οι μεταγραφές που ανοίγουν σε λίγες μέρες είναι ότι ελπίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Μαζί με αυτές, πρέπει να μπει και αρκετή δουλειά με σαφή βελτίωση σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.